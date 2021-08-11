Турция оказалась под водой после сильних ливней: сохраняется угроза оползней. Фото

В Турции после того, как лесные пожары опустошили юг страны, северный черноморский регион накрыли наводнения. За последние два дня паводки охватили провинции от Бартина до Синопа, что привело к эвакуации людей. Есть сообщения о погибших и пропавших без вести.

Об этом сообщило издание Daily Sabah. Отмечается, что 10 и 11 августа в центральных частях региона выпали сильные осадки. В провинции Бартин, наиболее пострадавших от дождя, умер один человек и пропала без вести пожилая женщина – ее отнесла вода, а деревянный дом женщины чуть не упал из-за наводнения (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Как сообщило Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций (AFAD), 13 человек также пострадали в результате обрушения моста в Бартини и отключения электричества в 12 селах.

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Здесь паводковые воды затопили большое количество домов и предприятий. А часть дороги, соединяющей провинцию с городом Карабюк, рухнула, когда бульдозеры пробирались через паводковые воды, чтобы спасти 20 человек, оказавшихся в ловушке в своих затопленных домах.

В провинции Синоп, которая расположена на 240 км восточнее Бартина, из-за наводнения обрушились несколько зданий, а машины застряли в воде. AFAD сообщил, что в Синопе эвакуируют больницу и закрыли некоторые дороги. В ведомстве предупредили, что сильные дожди в этом районе будут продолжаться и дальше.

В провинции Кастамону внезапные и сильные дожди нарушили повседневную жизнь, затопив подвалы зданий и замкнув людей в водных ловушках в их домах и машинах.

Внезапный сдвиг заставил закрыть дорогу, которая соединяет город Кастамону с районом Инеболу.

Власти предупредили людей о наводнениях и оползнях в различных частях региона, включая провинции Токат, Эрзинджан, Гюмюшхане, Байбурт, Синоп, Самсун, Орду, Кастамону та Бартин,, где сегодня, 11 августа, выпадет еще больше осадков.

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