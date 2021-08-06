В Турции арестовали подозреваемых в умышленном поджоге лесов

В охваченной пожарами Турции арестовали шестерых подозреваемых в умышленных поджогах в курортной провинции Мугла. Их обвиняют в том, что они спровоцировали пожары в двух районах юго-западной провинции страны.

Об этом сообщило издание Hurriyet. Отмечается, что над некоторыми из них местные жители хотели совершить самосуд.

Так, 2 августа в районе Миляса четыре человека спровоцировали пожар с помощью "коктейля Молотова" и попытались скрыться. Жандармы поймали одного из них на въезде в эгейскую провинцию Измир. Остальных задержали в окрестностях, когда их чуть не избили местные жители за поджог. Трех мужчин уже арестовал суд.

Видео дня

Кроме этого, еще трех человек арестовали после допроса по обвинению в том, что они устроили лесной пожар возле городка Мумджулар, расположенном в популярном туристическом районе Бодрум.

"Пожары начались после того, как они бросили окурки сигарет из машины", — заявили в силовых структурах.

Напомним, ранее в Турции эвакуировали украинцев из-за лесных пожаров, которые не утихают. Люди находились близко к зоне возгорания в провинции Мугла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции взяли под контроль большинство лесных пожаров, которые начались в Манавгате (Анталия) и перекинулись на различные провинции. Продолжается тушение еще 10 пожаров в пяти регионах.