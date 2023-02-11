Мощность землетрясения в Турции равнялась взрыву 500 атомных бомб – власть

Энергия, высвобожденная смертоносным землетрясением в Турции, сравнима с мощностью 500 атомных бомб. По состоянию на утро 11 февраля подтверждено уже 20 665 жертв природного катаклизма.

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Об этом сообщил представитель Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции Орхан Татар, передает TRT Haber. По информации, озвученной властями, погибшие проживали в провинциях Кахраманмараш (эпицентр землетрясения), Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османийе, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Поисково-спасательные работы продолжаются, поэтому количество пострадавших еще не окончательное. К разбору завалов привлечено 31 832 турецких спасателя и 8 294 иностранных специалистов. В целом в работах в зоне бедствия задействованы 166 095 человек и тысячи единиц техники.

Турецкие авиалинии перевезли 4 099 тонн гуманитарной помощи, заявил гендиректор компании Билал Экши утром 11 февраля.

В AFAD добавили, что после первоначального землетрясения (утром 6 февраля) произошло почти 2000 афтершоков в разных странах.

"Первое землетрясение магнитудой 7,7 было активным в течение 65 секунд. Продолжительность разрушительного эффекта второго землетрясения составила 45 секунд", – цитирует Орхана Татара газета Hürriyet. Он сказал, что бедствие принесло намного больше разрушений, чем прогнозировалось.

Эксперт добавил, что афтершоки (повторные земные колебания) магнитудой 3,5 и 4 будут продолжаться в регионе "в течение длительного периода времени". Возможны и отдельные афтершоки, превышающие магнитуду 5 и 6.

Как писал OBOZREVATEL:

– В турецком городе Газиантеп из-под завалов удалось вытащить беременную женщину и ее 6-летнюю дочь. Захиде Кая вместе с ребенком провела в разрушенном доме 115 часов.

– На четвертый день поисков в городе Кахраманмараш спасли 1,5-летнего малыша и его 7-летнего брата. Их застали из-под завалов спустя 105 часов после землетрясения.

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