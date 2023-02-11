Настоящее чудо: в Турции из-под завалов дома спустя 128 часов после землетрясения спасли двухмесячного ребенка. Фото и видео

В Турции, где произошло одно из самых смертоносных землетрясений в современной истории, продолжается поисково-спасательная операция. В Кахраманмараше из-под завалов дома спустя 128 часов после землетрясения спасли двухмесячного ребенка.

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Об этом сообщает газета Hürriyet. Пожарные столичного муниципалитета Коджаэли, которые были направлены в районы бедствия после двух сильных землетрясений, добрались до крошечной души, борющейся за выживание под обломками, в субботу, 11 февраля.

Малыш провел под завалами разрушенного здания в районе Антакья города Хатай 128 часов.

Его срочно госпитализировали. И горожане, и спасатели не скрывали огромную радость после того, как младенец был спасен живым.

Стоит отметить, что с момента разрушительного землетрясения в стране с 1939 года уже прошло пять дней. Число погибших на юге Турции и северо-западе Сирии уже превышает 24 450 человек, но эта цифра продолжает расти.

Только за предыдущие 24 часа в Турции были извлечены из-под обломков 67 человек. В поисковой операции принимают участие 31 тысяча спасателей, рискующих своей жизнью.

Напомним, в центральной части Турции рано утром 6 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Сильные подземные колебания также нанесли разрушения в Сирии. В тот же день регион потрясли повторные толчки. Афтершоки фиксировались в разных странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции спасатели вытащили из-под завалов обрушившегося во время землетрясения дома украинку и ее 4-летнего сына. Женщина с ребенком провели под бетонными глыбами в городе Искендерун четыре дня.

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