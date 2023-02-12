Амплитуда колебаний впечатляет: в сеть попало жуткое видео момента землетрясения в Турции

В Турции сняли на видео момент землетрясения, которое произошло 6 февраля. Амплитуда колебаний, которую удалось зафиксировать, поражает.

Видео дня

Видео обнародовал турецкий Telegram-канал MHA. Оно показывает всю мощь землетрясения на юге Турции (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Видео, которое показывает мощь землетрясения на юге Турции. Особенно концовка, когда видеозапись уже оборвалась. Амплитуда впечатляет", – говорится в подписи к видео.

Представитель Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции Орхан Татар сообщил, что энергию, освобожденную смертоносным землетрясением в Турции, сравнима с мощностью 500 атомных бомб.

По данным ООН, в Турции и Сирии в результате землетрясений количество погибших возросло до 20 тысяч, а более 80 тысяч получили ранения. Поисковая операция продолжается. Под завалами остается много людей, среди которых могут быть и украинцы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в центральной части Турции рано утром 6 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Сильные подземные колебания также принесли разрушения в Сирии. В тот же день регион сотрясли повторные толчки. Афтершоки фиксировались в разных странах.

Общая численность погибших в обеих странах – минимум 20 411 жителей. Спасательные операции продолжаются до сих пор, но холодная погода уменьшает шансы найти под завалами живых. Эксперты также прогнозируют, что число пострадавших в ближайшие дни продолжит расти.

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