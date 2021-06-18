В Турции археологи обнаружили остатки замка, которому 2800 лет. Фото

На востоке Турции на высоте 2500 метров в районе Гурпинар в провинции Ван группа археологов раскопала замок, построенный в урартскую эпоху 2800 лет назад. Он был возведен из керамических предметов, цистерны и городских стен.

Как сообщает Anadolu Agency, остатки построения были обнаружены во время раскопок, спонсируемых Университетом Ван Юзунку Йил. В нем нашли большую цистерну глубиной 6,5 метра, длиной 6,5 метра и диаметром 2,5 метра, стены и керамические детали.

По словам руководителя группы раскопок и профессора археологии Университета Ван Юдзунку Йил Рафета Чавушоглу, несмотря на то, что находка восходит к урартской эпохе, использовался он в основном в средние века.

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Также ученый добавил, что они "обнаружили, что известняк и песчаник использовались для строительства стен в этом регионе. Этот замок – очень важное открытие для нас".

Мэр Гурпинара Хайрулла Танис выразил убеждение, что новооткрытый замок внесет свой вклад в историческое богатство района.

"В сотрудничестве с университетом Ван Юдзунку Йил мы сделали здесь важное открытие. Мы нашли новый замок, свидетельствующий об урартском периоде и средневековье. Это открытие взволновало нас с точки зрения туризма и культуры", – добавил Танис.

Напомним, ранее в провинции Измир в Турции археологи обнаружили статую женщины, которой дали около 1800 лет. Исследование проходило в районе древнего города Метрополис. По словам ученых, здесь сохранились следы разных периодов – классического, эллинистического, римского, византийского и османского.

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