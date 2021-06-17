В Италии археологи обнаружили под старым зданием "мини-Помпеи"

Во время раскопок на севере Италии, примерно в 75 милях к западу от Венеции, было обнаружено древнеримское здание, описанное как "Помпеи в миниатюре". Археологи утверждают, что построено оно было во втором веке.

Как сообщает Independent, полагают, что оно пережило пожар, потому что крыша обрушилась, а в здании находился ряд предметов обугленной деревянной мебели. Однако пока не ясно, для какой цели оно служило.

Несмотря на повреждения, полученные в результате пожара, часть интерьера "сохранилась нетронутой, с великолепными цветами расписанных фресками стен, относящихся ко второму веку", сказал начальник департамент археологии этого района Вероны.

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Отмечается, что находка была обнаружена во время ремонта на территории кинотеатра "Астра", которая пустовала около 20 лет. Само здание, вместе со свидетельствами пожара напоминает древние Помпеи, разрушенные примерно в 79 году нашей эры, когда извергался вулкан Везувий, похоронив своих жителей под пеплом и камнями.

Соседний город Геркуланум также был разрушен в результате взрыва вулкана.

Напомним, в феврале 2021 года во время раскопок в древнеримском городе Помпеи археологи обнаружили сохранившуюся колесницу с эротическим декором. Она, вероятно, предназначалась для празднеств культа Цереры и Венеры. Также находка могла предназначаться для аристократических свадебных церемоний. Ранее в Италии ничего подобного не видели.

А в декабре 2020 года в Помпеях обнаружили термополий – древний трактир или бар, где подавали горячую еду и вино с пряностями. Заведение представляло собой прилавок, где клиенты покупали различные блюда и напитки. Питались в термополиях в основном бедняки, у которых не было собственной кухни.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Италии, недалеко от Рима, археологи обнаружили останки девятерых неандертальцев, которые считаются предками людей. Рядом с ними нашли кости гиен, слона, носорога, пещерного медведя и крупного вымершего рогатого скота;