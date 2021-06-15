Археологи обнаружили в Турции статую женщины, которой 1800 лет. Фото и видео

В западной провинции Измир в Турции археологи во время раскопок обнаружили статую женщины, которой дали около 1800 лет. Археологическое исследование проходило в районе древнего города Метрополис.

О находке 13 мая заявили в Департаменте раскопок Министерства культуры и туризма страны. Об этом сообщило Anadolu Agency (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Наши раскопки продолжатся в 2021 году", – коротко заявили археологи.

Древний Метрополис расположен в 40 километрах от западного турецкого Измира и в 45-ти – от всемирно известного древнего города Эфес.

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По словам археологов, здесь сохранились следы разных периодов – классического, эллинистического, римского, византийского и османского.

В течение многих лет в этом районе продолжались многочисленные раскопки. Исследования осуществлялись при сотрудничестве турецкого Министерства культуры и туризма, а также Университета имени Джелала Байара.

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