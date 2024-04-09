В ЦРУ выдвинули предложение о прекращении войны в секторе Газа: в WSJ раскрыли подробности

Центральное разведывательное управление США выдвинуло новое предложение о прекращении войны между Израилем и ХАМАС. Оно предусматривает освобождение 40 из более 100 пленных, в том числе 5 женщин-военных, до сих пор удерживающихся в Газе, в обмен на освобождение из израильских тюрем 900 палестинских заключенных.

В частности, 100 из них обвинили в терроризме. Предложение озвучил директор ЦРУ Уильям Бернс, пишет издание The Wall Street Journal.

Он предложил мирным палестинцам без ограничений вернуться в северную часть Газы с юга, куда они были вынуждены переселиться с начала конфликта в октябре. Израиль опасается этого из-за вероятности, что в "очищенный" район вернутся боевики ХАМАС, которые могут смешаться с палестинцами.

Американский план также предусматривает, что палестинцы, которым позволят вернуться, получат свободу передвижения по двум основным дорогам с севера на юг, а израильские войска будут находиться почти на треть мили от этих дорог.

Напомним, 7 апреля Армия обороны Израиля вывела свои основные подразделения из южной части сектора Газа, оставив определенные силы на севере и в центре анклава. Высокопоставленные военные заверили, что решение было принято без давления извне, однако израильские СМИ отметили, что это событие совпало с жесткой критикой Израиля из-за ошибочного убийства сотрудников гуманитарной миссии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Белом доме сообщили, что вывод Армией обороны Израиля своих подразделений из южной части сектора Газа может быть связан с проведением переоснащения личного состава. Там отметили, что военные ЦАХАЛ нуждаются в отдыхе.

– Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля будет воевать до полной победы над группировкой и готова прекратить огонь только по возвращении заложников.