'До победы один шаг': Нетаньяху назвал условие, без которого не остановит огонь в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что за шесть месяцев с начала нападения ХАМАС, которое началось 7 октября, ЦАХАЛ уничтожил 19 из 24 батальонов террористов. По его словам, Армия обороны Израиля будет воевать до полной победы над группировкой и готова будет прекратить огонь только после возвращения заложников.

Об этом он сказал на заседание правительства в воскресенье, 7 апреля, сказано на его официальной странице в Facebook. Израильские военные ликвидировали, ранили или взяли в плен значительное число террористов ХАМАС, в частности высших командиров.

"Мы также зачистили "Шифу" и многие другие штаб-квартиры террористов. Мы разрушили заводы по производству ракет и вооружения, склады оружия и боеприпасов и продолжаем планомерно уничтожать туннели. Мы в одном шаге от победы", – заявил Нетаньяху.

Он отметил, что террористы удерживают 133 "наших похищенных братьев и сестер" и добавил, что Тель-Авив уже вернул 123 похищенных и "намерен вернуть домой их всех".

"Я ясно дал понять международному сообществу: без возвращения похищенных прекращения огня не будет. Этого не случится. Это политика израильского правительства, и я приветствую тот факт, что администрация Байдена на днях ясно дала понять, что она по-прежнему придерживается аналогичной позиции", – сказал израильский премьер.

По словам главы правительства, Израиль не препятствует сделке с ХАМАС относительно освобождения заложников. Однако группировка выдвигает "нереалистичные требования, направленные на прекращение войны и самосохранение".

Нетаньяху полагает, что ХАМАС пытается выжить и восстановить способность подвергать опасности граждан и солдат Израиля. По мнению главы правительства, капитуляция перед требованиями ХАМАС, "позволит ему, как он и обещал, снова и снова продолжать попытки повторять преступления, подобные совершенным 7 октября".

Он добавил, что Израиль "готов к сделке, но не готов сдаться".

"Нет войны справедливей, чем эта, и мы полны решимости завершить ее полной победой, вернуть всех наших похищенных, закончить ликвидацию ХАМАС во всем секторе Газа, включая Рафах, и гарантировать, что Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля", – сказано в сообщении.

Нетаньяху также отметил, что за нападением на Израиль "стоит Иран через своих сателлитов". Премьер напомнил, что с 7 октября Израиль подвергся атакам на многих фронтах со стороны сателлитов Ирана – ХАМАСа, "Хезболлы", хуситов, милиций из Ирака и Сирии и других.

Как сообщал OBOZ.UA, ЦАХАЛ вывел свои главные подразделения из южной части сектора Газа, оставив определенные силы на севере и в центре анклава. Военные уверяют, что решение было принято без давления извне, однако израильские СМИ отмечают, что вывод совпал с жесткой критикой Израиля из-за ошибочного убийства сотрудников гуманитарной миссии.