'Трудно сказать': в Белом доме отреагировали на вывод войск Израиля из юга сектора Газа

В администрации американского президента Джо Байдена сказали, что вывод Армией обороны Израиля своих подразделений из южной части сектора Газа может быть связан с проведением переоснащения личного состава. Там отметили, что военные ЦАХАЛ нуждаются в отдыхе.

По словам координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, такие действия Израиля вряд ли связаны с тем, что страна планирует новые операции в регионе. Об этом американский чиновник сказал в эфире канала ABC в воскресенье, 7 апреля.

"Они (израильские военные. – Ред.) находятся в местах боевых действий четыре месяца, и мы получаем сообщения, что они устали, что их необходимо переоснастить", – сказал Кирби.

Представитель Белого дома добавил, что "трудно сказать", что именно происходит в Ссекторе Газа в контексте перемещения израильских военных.

"Судя по публичным заявлениям, на самом деле речь идет об отдыхе и переоснащении этих войск. Это необязательно может свидетельствовать о будущей новой операции этих войск", – заявил Кирби.

Накануне стало известно, что Армия обороны Израиля вывела свои главные подразделения из южной части сектора Газа, оставив определенные силы на севере и в центре анклава. Высокопоставленные военные уверяют, что решение было принято без давления извне, однако израильские СМИ отмечают, что вывод в ночь на 7 апреля совпал с жесткой критикой Израиля из-за ошибочного убийства сотрудников гуманитарной миссии.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ уничтожил 19 из 24 батальонов террористов. По его словам, Армия обороны Израиля будет воевать до полной победы над группировкой и готова будет прекратить огонь только после возвращения заложников.