Израиль вывел войска с юга сектора Газа: что это значит для Украины

Армия обороны Израиля вывела свои главные подразделения из южной части сектора Газа, оставив определенные силы на севере и в центре анклава. Высокопоставленные военные уверяют, что решение было принято без давления извне, однако израильские СМИ отмечают, что вывод в ночь на 7 апреля совпал с жесткой критикой Израиля из-за ошибочного убийства сотрудников гуманитарной миссии.

Об этом пишет издание The Jerusalem Post. И хотя об окончании войны речь пока не идет, шансы Украины на получение военной помощи от США на фоне этих событий могут несколько повыситься, предполагает "Зеркало недели".

Согласно сообщению израильского военного радио, на которое ссылается The Jerusalem Post, в ночь на 7 апреля ЦАХАЛ вывела войска из Хан-Юниса на юге Газы. Отвод затронул все части и подразделения 98 дивизии, которая провела четыре месяца непрерывных боев в Газе, и специальных подразделений.

В то же время некоторые израильские силы остаются в северной и центральной части сектора, чтобы обеспечить безопасность Израиля и сохранить военный потенциал, чтобы не дать жителям Газы вернуться на север сектора. Речь идет о бригаде Нахал и части 401 бригады, которые будут контролировать коридор Нецарим между южной и северной частями сектора.

Также в Армии обороны Израиля объявили о завершении этапа активного вторжения, однако подчеркнули, что страна оставляет открытой возможность новой наземной операции на юге сектора Газа.

Представитель ЦАХАЛ при этом отмечал, что решение о выводе войск не связано с давлением США. Однако, констатируют журналисты, оно произошло "сразу после катастрофического ошибочного убийства ЦАХАЛом семи работников гуманитарной помощи на прошлой неделе". А за два дня до решения Израиль открыл переход Эрез и порт Ашдод, вероятно, из-за угрозы потерять военную поддержку со стороны США – хотя до этого в течение нескольких месяцев израильское правительство отвечало отказом на это требование Вашингтона.

Вывод войск с юга сектора Газа, пишет издание, не означает прекращения войны, речь идет скорее о деактивации активной фазы. За полгода войны у Израиля есть определенные достижения, в том числе по разделу и ослаблению ХАМАС и установлению фактического контроля над северной частью сектора Газа, куда попасть с южной стороны будет невозможно.

Сейчас же, пишет The Jerusalem Post, пришло время переговоров, в том числе по освобождению заложников. Поставить же окончательную точку в войне мешает отсутствие окончательных решений по сектору Газа и границе между Израилем и Газой. Поэтому деактивация, приходят к выводу журналисты, может быть, прежде всего, обусловлена гибелью волонтеров и критикой в адрес израильских властей, которая продолжала военную операцию и после того, как взяла регион, откуда ХАМАС атаковал Израиль, под свой фактический контроль.

Украинские должностные лица пока не комментировали последние события вокруг войны Израиля и ХАМАС. Однако "Зеркало недели" предполагает, что они могут сыграть в пользу Украины

"Учитывая существенное ослабление помощи Украине на фоне конфликта на Ближнем Востоке, можно ожидать появления больших шансов на получение военной помощи и улучшение поставок Украины", – отмечает издание.

Напомним, 3 апреля этого года Израиль признал, что нечаянно убил гуманитарных работников в Газе. Речь идет о семи людях, работавших в благотворительной организации World Central Kitchen. Под авиаудар попали несколько авто благотворителей. Среди погибших как палестинцы, так и граждане США, Канады, Великобритании, Австралии и Польши.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, выступая по этому поводу, отметил, что вооруженные силы Израиля "выразили искренние соболезнования" по поводу инцидента.