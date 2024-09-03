В ЦАХАЛ заявили об ударе по пусковым установкам 'Хезболлы' в ответ на обстрел со стороны Ливана

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удары по пусковым установкам группировки "Хезболла". Они были расположены на юге Ливана и использовались боевиками для обстрелов территории Израиля.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале ЦАХАЛ вечером в понедельник, 2 сентября. Израильские военные заявили, что было поражено десять пусковых установок "Хезболлы" и показали видео ударов.

Кроме того, как отметили в ЦАХАЛ, были атакованы наблюдательные пункты "Хезболлы" в районе Хула на юге Ливана.

Военные отметили, что из этих установок боевики накануне выпускали снаряды в сторону Израиля. В частности в направлении района Араб аль-Арамше. Большинство снарядов было перехвачено израильской системой ПВО.

"В результате ударов из пусковых установок было выпущено несколько снарядов в сторону израильской территории, которые были идентифицированы как пересекающие территорию Ливана в направлении района Араб аль-Арамше. Некоторые из снарядов были перехвачены, а другие упали на открытой местности. О пострадавших не сообщалось", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 25 августа авиация армии обороны Израиля нанесла превентивный удар по позициям террористов "Хезболла" на территории Ливана. В ЦАХАЛ заявили, что боевики готовились запустить ракеты по Израилю, из-за чего было принято решение атаковать террористов на опережение.

Также сообщалось, что армия обороны Израиля привела силы в состояние повышенной боевой готовности. В ЦАХАЛ заявили, что готовы к потенциальному нападению со стороны Ирана или террористической организации "Хезболла" в Ливане.

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