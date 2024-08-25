Израиль и 'Хезболла' обменялись ракетными ударами, объявлена чрезвычайная ситуация на 48 часов: что известно

Ночью 25 августа авиация армии обороны Израиля нанесла превентивный удар по позициям террористов "Хезболла" на территории Ливана. В ЦАХАЛ заявили, что боевики готовились запустить ракеты по Израилю, из-за чего было принято решение атаковать террористов на опережение.

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После этого в "Хезболла" заявили, что атаковали "военные объекты" в Израиле ракетами и ударными дронами. В свою очередь израильское правительство объявило в стране чрезвычайную ситуацию на 48 часов. Об этом сообщает The Times of Israel.

В ЦАХАЛ сообщили, что выявили подготовку террористической организации "Хезболла" к запуску ракет по территории Израиля. В ответ на эти угрозы было принято решение нанести превентивные удары по террористическим объектам в Ливане.

Истребители ВВС Израиля атаковали объекты, принадлежащие террористической организации "Хезболла", которые представляли непосредственную угрозу гражданам Израиля.

Вслед за этим в ЦАХАЛ предупредили, что "Хезболла" скоро выпустит ракеты и БПЛА по израильской территории. При этом израильские военные отметили, что боевики прикрываются ливанскими мирными жителями, располагая свои позиции возле жилых домов.

"‌‏Мы предупреждаем мирных жителей, находящихся в районах, где действует Хезболла, немедленно покинуть зону риска ради их собственной безопасности. Продолжающаяся агрессия Хезболлы рискует втянуть народ Ливана, народ Израиля и весь регион в более широкую эскалацию. Израиль не потерпит нападений Хезболлы на наших мирных жителей", – заявили в ЦАХАЛ.

Спустя некоторое время израильские военные сообщили, что в операции против "Хезболлы" были задействованы около 100 истребителей ВВС Израиля. Авиация нанесла удары, уничтожив тысячи стволов ракетных установок, нацеленных по северному и центральному Израилю. Во время ударов было поражено более 40 пусковых площадок в Ливане.

На фоне ожидаемой атаки "Хезболла" министр обороны Израиля Йоав Галант объявил в стране режим чрезвычайного положения на следующие 48 часов. В правительственном комплексе "Кирия" премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит совещание с Галантом.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обратился к десяткам министров иностранных дел, призывая их поддержать Израиль в борьбе с "Хезболлой", Ираном и ее доверенными лицами. Глава МИД заявил, что ЦАХАЛ нанес удар по "Хезболле" в Ливане после того, как обнаружил запланированную крупную атаку с применением ракет и беспилотников на Израиль. Также министр добавил, что Израиль реализует свое право на самооборону и что его страна не заинтересована в полномасштабной войне.

Несмотря на превентивные удары израильской авиации, ливанские боевики атаковали Израиль. Террористы выпустили по северной части страны более 100 ракет.

Напомним, 23 августа Израиль нанес авиаудар по центральной части Сирии. Целью атаки израильской авиации стали военные объекты 47-й бронетанковой бригады сирийской армии.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля привела силы в состояние повышенной боевой готовности. В ЦАХАЛ заявили, что готовы к потенциальному нападению со стороны Ирана или террористической организации "Хезболла" в Ливане.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты Америки перебросили около дюжины истребителей F/A-18 на базу на Ближнем Востоке. Тем временем Россия, по данным СМИ, перебросила в Иран ракетные комплексы "Искандер" и комплексы радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН".

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