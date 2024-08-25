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Израиль и "Хезболла" обменялись ракетными ударами, объявлена чрезвычайная ситуация на 48 часов: что известно

Алексей Лютиков
Мир
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Израиль и 'Хезболла' обменялись ракетными ударами, объявлена чрезвычайная ситуация на 48 часов: что известно

Ночью 25 августа авиация армии обороны Израиля нанесла превентивный удар по позициям террористов "Хезболла" на территории Ливана. В ЦАХАЛ заявили, что боевики готовились запустить ракеты по Израилю, из-за чего было принято решение атаковать террористов на опережение.

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После этого в "Хезболла" заявили, что атаковали "военные объекты" в Израиле ракетами и ударными дронами. В свою очередь израильское правительство объявило в стране чрезвычайную ситуацию на 48 часов. Об этом сообщает The Times of Israel.

В ЦАХАЛ сообщили, что выявили подготовку террористической организации "Хезболла" к запуску ракет по территории Израиля. В ответ на эти угрозы было принято решение нанести превентивные удары по террористическим объектам в Ливане.

Истребители ВВС Израиля атаковали объекты, принадлежащие террористической организации "Хезболла", которые представляли непосредственную угрозу гражданам Израиля.

Вслед за этим в ЦАХАЛ предупредили, что "Хезболла" скоро выпустит ракеты и БПЛА по израильской территории. При этом израильские военные отметили, что боевики прикрываются ливанскими мирными жителями, располагая свои позиции возле жилых домов.

"‌‏Мы предупреждаем мирных жителей, находящихся в районах, где действует Хезболла, немедленно покинуть зону риска ради их собственной безопасности. Продолжающаяся агрессия Хезболлы рискует втянуть народ Ливана, народ Израиля и весь регион в более широкую эскалацию. Израиль не потерпит нападений Хезболлы на наших мирных жителей", – заявили в ЦАХАЛ.

Спустя некоторое время израильские военные сообщили, что в операции против "Хезболлы" были задействованы около 100 истребителей ВВС Израиля. Авиация нанесла удары, уничтожив тысячи стволов ракетных установок, нацеленных по северному и центральному Израилю. Во время ударов было поражено более 40 пусковых площадок в Ливане.

На фоне ожидаемой атаки "Хезболла" министр обороны Израиля Йоав Галант объявил в стране режим чрезвычайного положения на следующие 48 часов. В правительственном комплексе "Кирия" премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит совещание с Галантом.

Израиль и "Хезболла" обменялись ракетными ударами, объявлена чрезвычайная ситуация на 48 часов: что известно
Израиль и "Хезболла" обменялись ракетными ударами, объявлена чрезвычайная ситуация на 48 часов: что известно

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обратился к десяткам министров иностранных дел, призывая их поддержать Израиль в борьбе с "Хезболлой", Ираном и ее доверенными лицами. Глава МИД заявил, что ЦАХАЛ нанес удар по "Хезболле" в Ливане после того, как обнаружил запланированную крупную атаку с применением ракет и беспилотников на Израиль. Также министр добавил, что Израиль реализует свое право на самооборону и что его страна не заинтересована в полномасштабной войне.

Несмотря на превентивные удары израильской авиации, ливанские боевики атаковали Израиль. Террористы выпустили по северной части страны более 100 ракет.

Израиль и "Хезболла" обменялись ракетными ударами, объявлена чрезвычайная ситуация на 48 часов: что известно
Израиль и "Хезболла" обменялись ракетными ударами, объявлена чрезвычайная ситуация на 48 часов: что известно

Напомним, 23 августа Израиль нанес авиаудар по центральной части Сирии. Целью атаки израильской авиации стали военные объекты 47-й бронетанковой бригады сирийской армии.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля привела силы в состояние повышенной боевой готовности. В ЦАХАЛ заявили, что готовы к потенциальному нападению со стороны Ирана или террористической организации "Хезболла" в Ливане.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты Америки перебросили около дюжины истребителей F/A-18 на базу на Ближнем Востоке. Тем временем Россия, по данным СМИ, перебросила в Иран ракетные комплексы "Искандер" и комплексы радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН".

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