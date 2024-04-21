В Тихом океане упали сразу два японских военных вертолета: что известно

Два вертолета Военно-морских Сил самообороны Японии SH-60K упали в Тихий океан во время учений в ночь с 20 на 21 апреля. Ныне спасатели ведут поиски пропавших без вести восьмерых членов экипажей.

Трагический случай произошел в районе острова Торисима примерно в 600 км к югу от Токио. Об этом заявил министр обороны страны Минора Кихару, передает The Associated Press.

По словам чиновника, связь с одним вертолетом была утрачена в 22:38 в субботу возле Торисимы, а через минуту от этого борта поступил сигнал экстренной помощи. Еще через 25 минут военные поняли, что в том же районе потеряна связь с другим вертолетом.

На борту каждого SH-60K было по четыре члена экипажа. Одного из них подняли из воды, но его состояние неизвестно.

Для поиска людей и вертолетов задействовали восемь военных кораблей и пять самолетов. По словам министра обороны, спасатели нашли фрагменты, предположительно принадлежащие одному из SH-60K.

Причина аварии пока тоже неизвестна. Кихара отметил: официальные лица Японии отдают приоритет спасательной операции. В то же время он предположил, что военные вертолеты могли столкнуться друг с другом.

"Мы считаем, что вертолеты разбились", – сказал он.

Двухмоторные многоцелевые вертолеты Mitsubishi SH-60K, разработанные компанией Sikorsky и известные как Seahawk, в основном действуют из морских эсминцев. По данным Минобороны Японии, они проходили ночные противолодочные учения. Они не были частью многонациональных учений, в них принимали участие только ВМС японских Сил самообороны. Также в ведомстве заверили, что никаких иностранных самолетов или военных кораблей в этом районе не было.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 марта в Тихий океан упал военный вертолет Мексики. На борту было восемь человек – трое военнослужащих погибли, троих удалось спасти, еще двое считались пропавшими без вести.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!