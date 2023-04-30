В Техасе мужчина убил 5 соседей, которые просили его не стрелять во дворе

В городе Кливленд (штат Техас, США) мужчина расстрелял пятерых соседей, в том числе 8-летнего ребенка. Соседи просили преступника не стрелять из винтовки во дворе своего дома, потому что звуки оружия не давали спать их ребенку.

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Вместо того, чтобы послушать соседей, 38-летний Франсиско Оропеса взял винтовку типа AR-15 и убил пятерых человек. Об этом сообщат издание Reuters.

По словам шерифа округа Сан-Хасинто Грега Каперса, полиция разыскивала подозреваемого, который расстрелял поздно вечером своих соседей. К заместителям шерифа присоединились агенты ФБР, которые продолжили поиски подозреваемого в близлежащем лесном массиве через 18 часов после массового убийства.

Спустя некоторое время правоохранительные органы обнаружили брошенный мобильный телефон и кое-какую выброшенную одежду недалеко от места преступления.

Полиция сообщила, что все пятеро жертв были из Гондураса. По словам Каперса, в доме находились в общей сложности 10 человек, пятеро из которых выжили.

Министр иностранных дел Гондураса Энрике Рейна заявил, что консульство находится в контакте с властями Техаса.

"Мы требуем, чтобы вся тяжесть закона была применена к лицу, ответственному за это преступление", – написал он в Twitter.

Незадолго до расстрела между соседями произошел конфликт. Семья из Гондураса просила 38-летнего Франсиско Оропеса перестать стрелять во дворе дома. После словесной перепалки соседи вернулись в свои дома. По словам шерифа, Оропеса достал свое оружие и пошел по подъездной дорожке на улицу, затем в дома людей и начал стрелять.

Также шериф добавил, что полицию уже несколько раз вызывали в дом убийцы из-за жалоб на шум, который он производил, стреляя из пистолета во дворе.

Напомним, 23 апреля в американском городе Джаспер (штат Техас) девять подростков получили огнестрельные ранения на вечеринке после выпускного балла. Пострадавшие были доставлены в две больницы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 17 апреля в американском городе Дейдвилл (штат Алабама) произошла массовая стрельба на праздновании дня рождения 16-летнего подростка. Погибли четыре человека, среди которых и сам именинник.

27 марта в США произошла еще одна стрельба. 28-летняя женщина, вооруженная несколькими ружьями, открыла огонь в частной христианской школе в городе Нэшвилле (штат Теннесси). Она убила троих детей и троих взрослых сотрудников школы, прежде чем полиция ликвидировала ее.

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