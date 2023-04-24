Стрельба в США: девять подростков получили ранения на выпускном
В воскресенье, 23 апреля, в американском городе Джаспер (штат Техас) девять подростков получили ранения на вечеринке после выпускного балла. Пострадавшие были доставлены в две больницы.
Об этом сообщает издание Reuters. Отмечается, что ни одно из огнестрельных ранений не опасно для жизни.
Сообщается, что жертвам стрельбы было от 15 до 19 лет. Событие произошло в средней школе Джаспера, в зале церковного собрания.
"Расследование продолжается, и допрашиваются все лица, представляющие интерес для следствия", – говорится в заявлении полиции.
При этом, количество стрелков полиция держит в секрете.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в прошлом году огнестрельное оружие стало основной причиной смерти детей и подростков в Соединенных Штатах, обогнав автомобильные аварии.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что буквально неделю назад, 17 апреля, в американском городе Дейдвилл (штат Алабама) произошла массовая стрельба на праздновании дня рождения 16-летнего подростка. Погибли четыре человека, среди которых и сам именинник.
Перед этим, 27 марта, в США произошла еще одна стрельба. 28-летняя женщина, вооруженная несколькими ружьями, открыла огонь в частной христианской школе в городе Нэшвилле (штат Теннесси). Она убила троих детей и троих взрослых сотрудников школы, прежде чем полиция ликвидировала ее.
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