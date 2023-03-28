В США очередная стрельба: 28-летняя женщина убила шесть человек в школе, в которой когда-то училась. Фото

В понедельник 27 марта в США произошла очередная стрельба. 28-летняя женщина, вооруженная несколькими ружьями, открыла огонь в частной христианской школе в городе Нэшвилле, штат Теннесси. Она убила троих детей и троих взрослых сотрудников школы, прежде чем полиция ликвидировала ее.

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Об этом пишет CNN, ссылаясь на сообщения полиции. Официальных сообщений о возможных мотивах вооруженного насилия, которое произошло в теплое весеннее утро вскоре после начала занятий в школе, учащиеся которой состоят преимущественно из детей младшего школьного возраста, не было.

По словам полиции, женщина имела при себе как минимум две полуавтоматические винтовки и пистолет.

Департамент полиции Нэшвилла в 10:13 получил сообщение о стрельбе в школе. Прибывшие на место полицейские сообщили, что слышали выстрелы со второго этажа здания, рассказал журналистам представитель полиции Дон Аарон.

Уже в 10:27 копы застрелили стрелка в вестибюле школы.

"Реакция полицейского управления была быстрой", – сказал Аарон.

Согласно первым выводам полиции, 28-летняя напавшая, убившая шесть человек в частной школе, когда-то сама была ученицей этого заведения.

Об этом сообщил начальник полиции Нэшвилла Джон Дрейк на пресс-конференции. Он добавил, что не знает, в каком году она посещала школу.

Дрейк также не назвал имя женщины и сказал, что расследование продолжается.

Он также сказал, что полиция уже установила, где преступница жила в Нэшвилле. Он добавил, что неподалеку от школы стоял ее автомобиль, который и помог установить, кто она.

Издание отмечает, что согласно данным Gun Violence Archive, это событие стало 129-й массовой стрельбой в США с начала 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 марта в израильском Тель-Авиве произошел теракт: неизвестные устроили стрельбу возле кафе, есть погибли и ранены.

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