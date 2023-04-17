День рождения подростка закончился трагедией: в США очередная массовая стрельба, есть убитые и раненые

В американском городе Дэйдвилл (штат Алабама) произошла массовая стрельба на праздновании Дня рождения 16-летнего подростка. Погибли четыре человека, среди которых и сам именинник.

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Об этом сообщило издание Politico. Как отмечается, еще около 20 человек получили ранения. Трагедия произошла около 22:30 (по местному времени) в субботу, 15 апреля, рассказал сержант Джереми Беркетт из правоохранительных органов Алабамы на пресс-конференции 17 апреля.

День рождения Филставиуса Доуделла, где и произошла стрельба, праздновали в танцевальной студии Mahogany Masterpiece. Очевидцы рассказали, что слышали стрельбу, после которой из здания выбегали люди.

В то же время, что стало причиной, кто открыл огонь и арестован ли виновник, местные власти и правоохранители не уточнили.

По словам Беркетта, погибло четыре человека, все они подростки. Еще около 20 человек получили ранения и находятся в больнице Лейк-Мартин в Дэйдвилле.

"То, с чем мы столкнулись, не должно терпеть ни одно сообщество. Я просто прошу вашего терпения. Это будет долгий процесс, но я искренне прошу ваших молитв", – сказал начальник полиции города Джонатан Флойд.

Мэр Дэйдвила Фрэнк Гудман рассказал, что узнал о трагедии около 23:00 и сразу же отправился в больницу.

"Это был хаос. Вокруг бегали люди. Они плакали и кричали. Повсюду были полицейские машины, везде были машины скорой помощи. Люди пытались узнать о своих близких. В нашем городе никогда раньше не было ничего подобного", – сказал он.

По словам мэра, попытки контролировать оружие в городе "будут такими же бесполезными, как и попытки контролировать незаконные наркотики".

В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден проинформирован о стрельбе. Американский лидер внимательно следит за ситуацией и находится на связи с местными властями и правоохранительными органами.

"К чему пришла наша нация, когда дети не могут без страха пойти на день рождения? Когда родителям приходится волноваться каждый раз, когда их дети выходят из дома в школу, в кинотеатр или в парк? Оружие – главный убийца детей в Америке, и их число растет, а не уменьшается. Это возмутительно и неприемлемо", – заявил глава Штатов.

Байден призвал Конгресс "требовать безопасного хранения огнестрельного оружия, требовать проверки биографических данных для всех продаж оружия, лишить производителей оружия иммунитета от ответственности и запретить штурмовое оружие и магазины большой емкости".

Как пишет издание, это как минимум второй случай за последние годы, когда в Дэйдвиле с населением в 3 тысячи человек было застрелено несколько местных. По сообщениям новостных агентств, в июле 2016 года пять человек были ранены во время стрельбы в зале Американского легиона, а мужчине позже было предъявлено обвинение по пяти пунктам обвинения в покушении на убийство.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля в американском Луисвилле мужчина открыл стрельбу. Вследствие этогопять человек погибли и по меньшей мере шесть пострадали.

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