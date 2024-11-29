В Минобороны и МИД Грузии выступили против решения властей приостановить евроинтеграцию – заявления

Сотрудники Министерств обороны и иностранных дел Грузии выступили против решения отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз, о котором объявил пророссийский премьер страны Ираклий Кобахидзе. В ведомствах подчеркнули, что евроатлантическая интеграция является основным приоритетом грузинской политики, что закреплено Конституцией.

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Как говорится в заявлении, которое подписал 41 работник Минобороны Грузии, они остаются верными обязательствам, установленным Конституцией. "Именно европейская и евроатлантическая интеграция является безальтернативным путем дальнейшего укрепления безопасности страны и укрепления ее суверенитета", – заявили работники ведомства.

Евроинтеграцию также назвали "основным приоритетом внешней и политики безопасности, что закреплено как Конституцией Грузии, так и всеми концептуальными документами на национальном и ведомственном уровнях".

Отдельное заявление опубликовали и сотрудники МИД Грузии, в котором указали, что решение правительства противоречит Конституции Грузии и национальным и стратегическим интересам страны.

Это заявление подписал 91 работник МИД.

"Наша главная обязанность как дипломатов – защищать национальные интересы Грузии и быть верными Конституции. В течение многих лет грузинская дипломатия прилагала все усилия для присоединения Грузии к европейским и евроатлантическим структурам, которые являются волей и историческим выбором грузинского народа", – говорится в ней.

Также дипломаты отметили: односторонний отказ Тбилиси от евроинтеграции приведет к негативным стратегическим последствиям.

"Не исключено, что подобных благоприятных обстоятельств для присоединения к европейским и евроатлантическим структурам уже не будет. Без поддержки западных партнеров Грузия остается лицом к лицу с угрозами, которые особенно усиливаются на фоне нынешних процессов в сфере международной безопасности", – говорится в их заявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 ноября в Тбилиси начался митинг после того, как премьер Кобахидзе заявил об отказе от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года. Это решение глава правительства объяснил якобы "обидным для Грузии шантажом" со стороны некоторых европейских политиков и бюрократов.

В ночь на 29 ноября силовики начали разгон протеста с применением слезоточивого газа и водометов. Сообщалось о жестких задержаниях, избиениях журналистов и лидеров оппозиции, митингующих задерживали даже в аптеках и храмах.

После разгона оппозиция Грузии днем 29 ноября объявила о намерении провести новую акцию. Сторонников евроинтеграции призвали выйти в 19.00 на проспект Руставели в Тбилиси.

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