В Бангкоке в роскошном номере гостиницы Grand Hyatt Erawan женщина отравила пятерых своих деловых партнеров цианидом, после чего совершила самоубийство. Горничная, которая пришла убирать в номере поздно вечером во вторник, обнаружила тела трех мужчин и трех женщин.

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Подробности об инциденте сообщили BBC News и BILD. Следователи сразу исключили мотив ограбления, поскольку из номера ничего не исчезло.

На столе в комнате, где нашли бездыханные тела, полицейские обнаружили еду, которую никто не употреблял, и чайные приборы. Все шесть погибших, как выяснилось, были деловыми партнерами.

Четыре жертвы были гражданами Вьетнама, два других – граждане США. Погибшим было от 37 до 55 лет.

Опросив свидетелей, следователи пришли к выводу, что убийцей была Шерин Чонг – вьетнамка с американским паспортом. Чонг вместе с другими пятью погибшими инвестировали в провалившийся крупный строительный проект во Вьетнаме. Пятеро партнеров подали на Шерин Чонг в суд, и через две недели она должна была предстать перед судом во Вьетнаме.

Чтобы избежать судебного разбирательства, Чонг пригласила пятерых предпринимателей на встречу по арбитражу долгов в Таиланде. Они поселились в отеле Grand Hyatt Erawan, однако переговоры, очевидно, не увенчались успехом.

Под предлогом последнего разговора Чонг пригласила всех пятерых кредиторов на ужин. По предварительной версии она смешала воду в чайниках с цианидом, который останавливает сердце и парализует дыхание. После этого Чонг также покончила с собой.

По информации полиции, официант предложил сделать чай для гостей, но Чонг отказалась, после чего официант удалился. Он позже упомянул, что она "говорила очень мало и была явно в состоянии стресса". Между 14:03 и 14:17 в номер пришли остальные пять человек.

Приблизительно через сутки их всех нашли мертвыми. У умерших были темно-фиолетовые губы и ногти, что указывает на недостаток кислорода, а их внутренние органы были "кроваво-красными", что является еще одним признаком отравления цианидом.

Напомним, вечером 27 апреля в небольшом немецком городке Мурнау в Верхней Баварии на территории торгового центра обнаружили двух граждан Украины с ножевыми ранениями. Один из них, украинец 36 лет, погиб на месте. Другой, 23-летний, скончался от полученных травм уже в больнице.

Достаточно быстро стражи порядка задержали убийцу украинцев – россиянина в возрасте 57 лет. Он, по данным немецких СМИ, "был известным человеком в пропутинских кругах", на момент задержания z-активист был пьян. Что касается жертв убийства, они оказались военнослужащими и проходили реабилитацию.