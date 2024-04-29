"Был пьяным": Spiegel обнародовал новые детали о россиянине, который убил украинских военных в Германии

Подозреваемый россиянин, который мог убить двух украинских воинов в баварском городе Мурнау-ам-Штафельзее (Германия), в момент задержания находился у себя дома в состоянии алкогольного опьянения. Его поймали вечером 27 апреля, спустя несколько часов после преступления.

Об этом заявило немецкое издание Spiegel. За дело погибших солдат, которым было 23 и 36 лет, взялось баварское Главное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом, отчиталась прокуратура Мюнхена.

Источник СМИ заявил: пока что нельзя исключать политическую мотивацию двойного убийства. Однако точная причина, почему гражданин Российской Федерации набросился на украинцев с ножом, еще выясняется.

Двое мужчин были найдены с серьезными ножевыми ранениями шеи перед торговым центром в Мурнау поздно вечером в субботу, 27 апреля. 36-летний потерпевший умер на месте инцидента, а 23-летний – по дороге в больницу. Выяснилось, что жертвы – это украинские военные, находившиеся в Баварии на медицинской реабилитации после ранений на фронте.

В тот же вечер полиция наведалась в квартиру предполагаемого 57-летнего убийцы. Он был сильно пьян и позволил себя арестовать без сопротивления.

По данным полиции, преступник заявил, что между ними произошла ссора. Появлялись неофициальные сообщения о том, что жертвы и убийца якобы знали друг друга, якобы есть свидетели, которые раньше видели этих мужчин вместе. Эта информация проверяется.

Как писал OBOZ.UA:

– 28 апреля россиянину сообщили о подозрении, а суд в качестве меры пресечения избрал арест. Предварительно, убийства совершил фанат кремлевского диктатора Владимира Путина.

– Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы МИД и Генеральному консульству в Мюнхене держать дело на особом контроле.

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