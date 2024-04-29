'Был известным человеком в пропутинских кругах': новые детали о россиянине, убившем украинских военных в Германии

57-летний гражданин Российской Федерации, подозреваемый в убийстве двух украинских военных в Германии, – фанат кремлевского диктатора Владимира Путина. Выяснилось, что злоумышленник также был известным человеком в пропутинских кругах.

Об этом сообщил директор Инициативы Центр европейской устойчивости в Берлине Сергей Сумленный в эфире КИЕВ24. Он отметил, что даже несмотря на закон о запрете антиукраинских настроений в Германии, пропутински настроенные россияне продолжают пропагандировать кремлевские нарративы.

"Полиция в Германии не очень активно распространяет информацию. Это обычная практика для расследований. То, что мы сейчас знаем, это уже больше, чем полиция обычно распространяет. Мы знаем, кто этот человек, задержанный за убийство украинских военных. Мы знаем, что ему 57 лет", – рассказал он.

Сумленный подчеркнул, что в Германии значительное количество антиукраински настроенных россиян, даже объединяющихся в определенные группы. А подозреваемый в убийстве украинцев является известной фигурой в пропутинских кругах.

"Их много в Германии. Он был членом многих этих комьюнити и даже открыто носил шевроны с буквой Z. Они этим гордятся. В Германии демонстрация этих символов запрещена. Но фактически этот закон не работает", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 27 апреля, в баварском городе Мурнау-ам-Штаффельзее убили военнослужащих украинской армии. Оба погибших, 1987 и 2001 года рождения, проходили в Германии медицинскую реабилитацию.

В воскресенье, 28 апреля, россиянину сообщили о подозрении в убийстве. Суд в качестве меры пресечения избрал арест. На вечер 28 апреля гражданин РФ находился под стражей.

Информацию подтверждают и источники украинского журналиста Андрея Цаплиенко.

Украинцы в Мурнау, видевшие жертв буквально за несколько часов до трагедии, утверждают, что знали этих людей и пьяными они никогда не были. А вот российский Z-фанат неоднократно провоцировал других украинских беженцев и даже угрожал им физической расправой именно по своим убеждениям.

В Министерстве иностранных дел отреагировали на убийство в Германии двух военных из Украины.