В Судане произошла попытка военного переворота, есть задержанные: в стране отключили связь и интернет

В понедельник, 25 октября, вооруженные силы Судана задержали премьер-министра и еще нескольких правительственных чиновников, что многие назвали попыткой военного переворота. Несколько политсил призвали людей выходить на улицы и противостоять ему, утверждая, что за происходящим стоит фактический президент страны.

Чтобы помешать этому, в столице отключили интернет и телефонную связь. Об этом сообщает AP со ссылкой на официальные лица, которые говорили на условиях анонимности.

Отмечается, что аресты в Судане происходят после нескольких недель роста напряженности между гражданским и военным руководством. Неудавшаяся попытка государственного переворота в сентябре расколола страну по старому принципу, столкнув более консервативных исламистов, желающих создать военное правительство, против тех, кто сверг автократического бывшего правителя Омара аль-Башира в ходе массовых протестов. В последние дни оба лагеря вышли на демонстрации.

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The National News уточняет, что 25 октября был арестован премьер-министр Абдалла Хамдок и несколько членов возглавляемого им гражданского правительства.

Жители Хартума, столицы Судана, заявили, что армейские войска были размещены по всему городу, а несколько ключевых мостов через Нил – закрыты для движения транспорта. Они также сообщили об отключении интернета и телефонной связи. Тогда как в мечетях вокруг столицы использовались громкоговорители, чтобы призывать людей выходить на улицы в знак протеста против переворота.

"Полноценный переворот произошел утром понедельника, и несколько политических лидеров были арестованы. Суданский народ должен провести кампанию гражданского неповиновения, чтобы помешать этой попытке", – призвали в Коммунистической партии Судана.

В заявлении политсилы утверждается, что за переворотом стоит фактический президент страны генерал Абдель Фаттах Аль Бурхан.

С аналогичным призывом выступила Ассоциация профессионалов Судана (SPA), которая также призвала жителей выйти на улицы, чтобы "противостоять перевороту".

Официальных сообщений об арестах от военных или правительства страны не поступало. А по информации местных и региональных СМИ, среди арестованных во время рейдов также были министры промышленности и информации, губернатор Хартума и гражданский член Совета суверенитета. Отмечается, что семьи некоторых из них объявили об аресте в социальных сетях до отключения интернета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2020 года в Судане совершили покушение на премьера Абдаллу Хамдука. В центре столицы страны неизвестные взорвали его автомобиль, чиновник выжил.