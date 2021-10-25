В Судане произошла попытка военного переворота, есть задержанные: в стране отключили связь и интернет

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
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В Судане произошла попытка военного переворота, есть задержанные: в стране отключили связь и интернет

В понедельник, 25 октября, вооруженные силы Судана задержали премьер-министра и еще нескольких правительственных чиновников, что многие назвали попыткой военного переворота. Несколько политсил призвали людей выходить на улицы и противостоять ему, утверждая, что за происходящим стоит фактический президент страны.

Чтобы помешать этому, в столице отключили интернет и телефонную связь. Об этом сообщает AP со ссылкой на официальные лица, которые говорили на условиях анонимности.

Отмечается, что аресты в Судане происходят после нескольких недель роста напряженности между гражданским и военным руководством. Неудавшаяся попытка государственного переворота в сентябре расколола страну по старому принципу, столкнув более консервативных исламистов, желающих создать военное правительство, против тех, кто сверг автократического бывшего правителя Омара аль-Башира в ходе массовых протестов. В последние дни оба лагеря вышли на демонстрации.

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Среди задержанных в Судане – премьер Абдалла Хамдок

The National News уточняет, что 25 октября был арестован премьер-министр Абдалла Хамдок и несколько членов возглавляемого им гражданского правительства.

Жители Хартума, столицы Судана, заявили, что армейские войска были размещены по всему городу, а несколько ключевых мостов через Нил – закрыты для движения транспорта. Они также сообщили об отключении интернета и телефонной связи. Тогда как в мечетях вокруг столицы использовались громкоговорители, чтобы призывать людей выходить на улицы в знак протеста против переворота.

В Хартуме отключили связь и интернет

"Полноценный переворот произошел утром понедельника, и несколько политических лидеров были арестованы. Суданский народ должен провести кампанию гражданского неповиновения, чтобы помешать этой попытке", – призвали в Коммунистической партии Судана.

В заявлении политсилы утверждается, что за переворотом стоит фактический президент страны генерал Абдель Фаттах Аль Бурхан.

С аналогичным призывом выступила Ассоциация профессионалов Судана (SPA), которая также призвала жителей выйти на улицы, чтобы "противостоять перевороту".

За переворотом якобы стоит фактический президент Судана Абдель Фаттах Аль Бурхан

Официальных сообщений об арестах от военных или правительства страны не поступало. А по информации местных и региональных СМИ, среди арестованных во время рейдов также были министры промышленности и информации, губернатор Хартума и гражданский член Совета суверенитета. Отмечается, что семьи некоторых из них объявили об аресте в социальных сетях до отключения интернета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2020 года в Судане совершили покушение на премьера Абдаллу Хамдука. В центре столицы страны неизвестные взорвали его автомобиль, чиновник выжил.

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