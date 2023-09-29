В Судане стали использовать украинскую тактику войны: в сети обратили внимание на интересный нюанс. Видео

В сети появилось видео удара в Судане, нанесенного с БПЛА, который уже окрестили "украинским". На опубликованных кадрах видно, как дрон с воздуха сбрасывает взрывчатку на объект.

Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал "Военный осведомитель". "В Судане впервые зафиксирован сброс боеприпаса с малого беспилотника по "украинскому" варианту", – говорится в публикации (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

Видео дня

Судя по видео, момент удара был снят с высоты беспилотником, который атаковал цель.

Как известно, воины Вооруженных сил Украины неоднократно таким образом поражали позиции российских оккупантов.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в Судане совершены атаки на боевиков RSF, поддерживаемых российской ЧВК "Вагнер". В CNN предположили, что за ударами якобы могли стоять украинские спецслужбы.

Украинский военный источник издания рассказал, что атака включала в себя наземную операцию и серию ударов FPV-дронами. Ее провели "не суданские военные", а "вероятно, украинские спецслужбы".

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. В то же время там констатировали, что РФ теряет свое влияние по всему миру, в том числе в Африке, и напомнили слова начальника ГУР Кирилла Буданова о том, что Украина будет уничтожать военных преступников России в любой точке мира.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В апреле 2023 года в Судане начались столкновения между кадровой армией и группировкой RSF ("Силы оперативной поддержки"). В Хартуме заявили о новой попытке госпереворота.

– В августе в RSF заявили, что захватили весь штат Центральный Дарфур.

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