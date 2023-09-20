Украинские спецслужбы нанесли удар по 'вагнеровцам' в Судане – CNN

В африканском Судане были совершены атаки на боевиков Сил быстрой поддержки (RSF), поддерживаемых российской ЧВК "Вагнер". За серией ударов по ним могут стоять украинские спецслужбы.

Об этом пишет CNN. Вблизи столицы Судана Хартума была совершена серия нападений на военизированную группировку, поддерживаемую "вагнеровцами", которое борется против суданской армии за контроль над страной (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Атака включала в себя наземную операцию и серию ударов FPV-дронами. Это была работа "не суданских военных", говорит украинский военный источник. Собеседник CNN добавил, что "ответственность, вероятно, несут украинские спецслужбы".

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"CNN не смог независимо подтвердить причастность Украины к серии ударов. Но видеоматериалы, полученные CNN, показали характерные признаки атак беспилотников в украинском стиле", – говорится в сообщении.

Так, на кадрах видно, как с помощью ударных БПЛА были поражены подвижные и неподвижные автомобили боевиков. Шесть ударов БПЛА были нанесены по пикапам, двигавшимся по мосту Шамбат. Восемь других дронов поразили припаркованные транспортные средства, здания и вооруженных людей в Омдурмане и западном пригороде Омбада.

По меньшей мере в восьми из этих ударов были задействованы два беспилотника, которые используют украинские военные против российских оккупантов. Эксперты также говорят, что такая тактика налета дронов прямо на цель очень необычна для Судана и африканского региона в целом.

"Такие беспилотные летательные аппараты (FPV) видят на африканском континенте впервые. Однако за последний год мы наблюдаем активизацию использования таких беспилотников в Украине", – сказал Вим Звейненбург, руководитель проекта по гуманитарному разоружению нидерландской организации PAX.

Отмечается, что высокопоставленный суданский военный источник сообщил, что ему "ничего не известно об украинской операции в Судане" – этот собеседник CNN не верит, что это правда. Американские чиновники также выразили удивление предположением, что удары и наземную операцию могли провести украинские силы. Украина официально не взяла на себя ответственность за эти атаки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Судана Хартуме 26 августа прогремел мощный взрыв. Местные СМИ писали, что чрезвычайное событие произошло недалеко от президентского дворца и здания главного командования Вооруженных сил.

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