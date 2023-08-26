В столице Судана прогремел мощный взрыв, поднялся огненный 'гриб'. Фото и видео

В столице Судана Хартуми 26 августа прогремел мощный взрыв. Местные СМИ сообщают, что чрезвычайное происшествие произошло недалеко от президентского дворца и здания главного командования Вооруженных сил.

Видео дня

Видео момента взрыва появилось в сети. Отмечается, что взрыв произошел в результате авиаудара по составу боеприпасов Сил быстрого реагирования (RSF).

Как информирует En.mehrnews, во время сегодняшних событий погибли семь мирных жителей. Отмечается, что столица Судана – город Хартум, а также второй по величине город страны Омдурман, в последнее время страдают от ожесточенного конфликта между Вооруженными силами Судана (SAF) и Силами быстрого реагирования (RSF).

Издание также сообщило, что с 15 апреля, когда в Судане начались столкновения между армией и RSF, боевые действия превратили жилые районы в поля сражений. В результате авиаударов и артиллерийских ударов погибли уже тысячи человек.

Напомним, что 15 апреля в Судане начались столкновения между регулярной армией и группировкой "Силы оперативной поддержки". В столице страны, городе Хартум, раздалось несколько взрывов. Сообщалось о новой попытке государственного переворота. Все попытки установить перемирие не имели успеха. Бои привели к гуманитарной катастрофе, в Хартуме проблемы с водой, электричеством и горючим, а также нехватка продуктов и лекарств.