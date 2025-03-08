В США впервые за 15 лет казнили осужденного через расстрел: в чем его обвиняли

В Южной Каролине произошла первая за 15 лет казнь в США из-за расстрела. Смертную казнь применили к 67-летнему Брэду Сигмону, осужденному за убийство родителей своей бывшей девушки.

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Как сообщает BBC, мужчину казнили в пятницу после 18:00 по местному времени (23:00 по Гринвичу). Трое волонтеров исправительного учреждения штата выстрелили с 4,6 метра в его грудную клетку, а в районе сердца была красная мишень. Для этого использовались специально разработанные шары, чтобы во время удара они разрывались на части и наносили максимальный ущерб.

Перед смертью Сигмон обратился к свидетелям, призвав "положить конец смертной казни".

"Глаз за глаз был использован как оправдание перед присяжными для требования смертной казни", – добавил он.

Сигмон заявил, что в то время был слишком неосведомлен, чтобы знать, насколько это было неправильно, ведь "мы больше не живем по закону Ветхого Завета, а теперь живем по Новому Завету".

После этих слов ему надели черный капюшон, а трое стрелков одновременно открыли огонь.

По сообщениям очевидцев, после выстрелов его тело еще несколько раз вздрагивало конвульсивно. Врач констатировал смерть спустя 90 секунд после обследования.

Репортер WHFF-TV Анна Доббинс добавила, что Сигмон был одет в черный комбинезон, но его голые руки "согнулись" во время выстрелов, которые были произведены одновременно. Свидетели не смогли увидеть оружие и исполнителей, поскольку их лица скрыты от глаз в целях безопасности.

Перед казнью осужденный выбрал расстрел как альтернативу электрическому стулу и смертельной инъекции. Его адвокат Бо Кинг заявил, что Сигмон не доверял процессу смертельной инъекции и требовал гарантий качества препаратов.

"Бред только хотел получить гарантии, что эти препараты не просрочены, не разбавлены или не испорчены — то, что кто-либо из нас хотел бы знать о лекарствах, которые мы принимаем, или о еде, которую мы едим, а тем более о том, как мы должны погибнуть", — сказал он в заявлении после казни Сигмона.

Кинг добавил, что его клиент страдал психическим заболеванием, и что дружба, которую он завязал в тюрьме, является доказательством его реабилитации.

"Брэд — это тот, кто во время последнего приема пищи попросил три ведра жареной курицы Кентукки по оригинальному рецепту, чтобы он мог поделиться с ребятами, с которыми он заключен в камере смертников", — сказал адвокат, добавив, что во время последнего приема пищи он хотел поделиться с друзьями, но чем-то.

Позже официальные лица сообщили, что его последний прием пищи состоял из четырех кусочков жареной курицы, зеленой фасоли, картофельного пюре с подливкой, бисквитов, чизкейка и сладкого чая. Еду подавали в среду вечером.

Что известно о преступлении, которое совершил Брэд Сигмон

Брэд Сигмон из Южной Каролины был осужден за то, что забил до смерти родителей своей бывшей девушки – Дэвида и Глэдис Ларков – бейсбольной битой в 2001 году, а затем, угрожая оружием, похитил ее. Девушке удалось скрыться, несмотря на то, что он стрелял в нее.

На расстреле присутствовали трое членов семьи Ларк, духовный советник Сигмона, репортеры и другие свидетели, находившиеся за пуленепробиваемым стеклом.

Эта казнь стала первой в США за 15 лет, исполненной таким способом. В последний раз расстрел применялся в Юте в 2010 году к Ронни Ли Гарднеру.

Накануне смертной казни Сигмона протестующие против смертной казни провели митинг у тюрьмы в городе Колумбия. Они держали плакаты "Всю жизнь дорогая" и "Не убий".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп подписал указ о смертной казни, обязывающий генерального прокурора принять все необходимые и законные меры для обеспечения штатов достаточным количеством смертельных инъекционных препаратов. В документе говорится, что смертная казнь является важнейшим инструментом сдерживания и наказания совершающих самые отвратительные преступления и акты смертельного насилия.

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