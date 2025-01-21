Трамп подписал указ о смертной казни: кого коснется решение

Президент США Дональд Трамп подписал указ о смертной казни, который обязывает генерального прокурора принять все необходимые и законные меры для обеспечения штатов достаточным количеством смертельных инъекционных препаратов. В документе говорится, что смертная казнь является важнейшим инструментом сдерживания и наказания тех, кто совершает самые отвратительные преступления и акты смертельного насилия.

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Распоряжение Трампа обязывает Министерство юстиции не только добиваться применения смертной казни, но и способствовать такой мере наказания в штатах, которые испытывают трудности с поддержанием достаточных запасов смертельных инъекционных препаратов. Об этом говорится в соответствующем документе на сайте Белого дома.

Трамп поручил генеральному прокурору добиваться соблюдения федеральной юрисдикции и вынесения смертного приговора, когда дело касается убийства сотрудника правоохранительных органов или тяжких преступлений, совершенных иностранцем, незаконно находящимся в США. Кроме того, своим указом Трамп поручил генеральному прокурору попытаться отменить прецеденты Верховного суда, которые "ограничивают полномочия правительств штатов и федерального правительства по назначению смертной казни".

В распоряжении главы Белого дома сказано, что "слишком долго политики и судьи, выступающие против смертной казни, бросали вызов и подрывали законы страны".

"На каждом шагу они стремятся помешать исполнению законно вынесенных смертных приговоров и предпочитают навязывать свои личные убеждения, а не закон. Когда президент Байден вступил в должность в 2021 году, он позволил своему Министерству юстиции объявить мораторий на федеральные казни, вопреки своему долгу добросовестно исполнять законы Соединенных Штатов, которые предусматривают смертную казнь", – говорится в указе Трампа.

Также он упрекнул своего предшественника Джо Байдена в том, что тот "смягчил приговоры 37 из 40 самых подлых и садистских насильников, растлителей малолетних и убийц, приговоренных к смертной казни в федеральных камерах смертников: безжалостных преступников, которые жестоко обращались с маленькими детьми, душили и топили своих жертв и охотились на незнакомцев ради развлечения".

Трамп заявил, что законы Соединенных Штатов всегда защищали жертв, применяя смертную казнь к варварским деяниям. Он призвал генпрокурора предпринять все необходимые действия для внесения изменений в руководство по правосудию на основе политики и целей, изложенных в его указе.

Напомним, президент США Дональд Трамп в первый день своей каденции подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Парижского климатического соглашения и Всемирной организации здравоохранения.

Ранее сообщалось, что Трамп взялся за реформирование американской иммиграционной системы. В частности, ограничил право на гражданство по рождению. Своим указом Трамп запретил федеральным агентствам выдавать документы в определенных случаях.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с российским диктатором Путиным в первые дни после инаугурации.

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