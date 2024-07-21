В США возникли трудности с увеличением производства ракет для Patriot, которые поставляют Украине – Reuters

План США по увеличению производства ракет к системам противовоздушной обороны Patriot, вероятно, будет отложен. Проблемы возникли на предприятиях в Японии из-за дефицита критически важных компонентов.

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Об этом пишет издание Reuters с ссылкой на источники. По данным собеседников журналистов, речь идет про головки самонаведения, производителем которых является компания Boeing.

Как говорится в материале, японская компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI) уже производит около 30 ракет ежегодно по лицензии оборонного подрядчика Lockheed Martin и может увеличить это количество до 60.

Как говорят источники, в Вашингтоне надеются как можно быстрее увеличить производство с примерно 500 в год до более 750 в год во всем мире.

Однако, из-за дефицита компонентов могут пройти годы прежде, чем MHI сможет увеличить объемы производства.

В 2023 году Boeing начал расширять свои мощности, чтобы увеличить производство на 30%, хотя дополнительные производственные линии не заработают до 2027 года.

В то же время, как утверждает Reuters, даже при поставках достаточного количества головок самонаведения, расширение годового производства ракет для Patriot в Японии более чем на 60 единиц потребует от компании наращивания мощностей.

Учитывая это, пишут журналисты, Штаты или MHI должны будут найти деньги на строительство нового завода по производству ракет. Это может стоить по меньшей мере десятки миллионов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что армия Соединенных Штатов Америки заключила многолетний контракт с компанией Lockheed Martin на ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot. Сумма контракта составляет 4,5 млрд долларов.

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