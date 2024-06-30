Пентагон заказал у производителя Patriot ракет на $4,5 млрд – Reuters

Армия Соединенных Штатов Америки заключила многолетний контракт с компанией Lockheed Martin на ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot. Сумма контракта составляет 4,5 млрд долларов.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на Пентагон. Отмечается, что контракт предусматривает изготовление 870 ракет PAC-3 MSE и соответствующего оборудования.

Компания Lockheed Martin производит новейшую версию ракет-перехватчиков, которыми оснащается Patriot, известную как PAC-3 MSE. Стоимость одной такой ракеты, согласно данным бюджета армии США, составляет около 4 миллионов долларов.

PAC-3 MSE – это зенитная ракета, разработанная компанией Lockheed Martin к системам Patriot для перехвата воздушных объектов, таких как самолеты, крылатые и баллистические ракеты. Она является дальнейшим развитием ракет PAC-3.

В издании также отметили, что система Patriot является одной из ряда сложных систем противовоздушной обороны, предоставленных Западом для помощи Украине, которая защищается от агрессии России.

Отметим, что в субботу, 29 июня, Украина и США скоординировали поставки дополнительных систем Patriot. Кроме того, стороны обсудили совместные усилия по обеспечению Украины дополнительным оружием и боеприпасами.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Федеральное правительство Швейцарии заказало у Соединенных Штатов дополнительные управляемые ракеты PAC-3 MSE для систем противовоздушной обороны Patriot на 300 миллионов франков. Срок выполнения соглашения уже подошел, однако США отложили поставки Швейцарии ракет, так как они планируют поставлять указанные ракеты в первую очередь в Украину.

– Приоритетная поставка Украине боеприпасов для систем Patriot и NASAMS будет означать ускоренное получение ракет, необходимых для защиты украинской инфраструктуры от атак России. Страна-агрессор стремится уничтожить ее до зимы, заявили в Пентагоне.

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