В США сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса. Фото и видео

Дарья Дурова Мир 21:29, 6.01.2021 Обновлено: 21:56, 6.01.2021

В Вашингтоне в среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили штурм Капитолия – здания Конгресса, который заседал, чтобы подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить результаты выборов. Людям удалось попасть внутрь здания.

Как передает Fox5, полиция пыталась сдерживать толпу. Некоторые граждане спровоцировали столкновения с копами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Протестные акции возле здания Конгресса
Fox5
Штурм здания
Fox5

Сотрудников, работающих в части офисов, пришлось эвакуировать. Заседание Сената вынужденно прервали.

В итоге сторонники Трампа прорвались в здание, пишет NBC News на странице в Twitter.

Люди внутри Капитолия
Скрин видео

Протестующие против результатов выборов окружили зал Сената.

Люди заходят в здание
Скриншот

После того, как американцы прорвались в Капитолий, Трамп на странице в Twitter попросил людей сохранять мир. Он написал, что полицейских нужно поддержать, ведь они "действительно на нашей стороне".

Скриншот

Напомним, 6 января на выступлении перед сторонниками Трамп потребовал от вице-президента Майка Пенса попытаться остановить утверждение голосов. Президент в очередной раз заявил, что не признает победу оппонента Джо Байдена.

Акция под Капитолием 6 января
NBC News
Копы пытались сдержать людей
NBC News
Столкновения с полицией
NBC News
Копы применили газовые баллончики
NBC News

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее коллегия выборщиков США утвердила победу Байдена на выборах главы государства. Он получил 306 голосов при необходимых для победы 270 голосах. Трамп набрал 232.

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