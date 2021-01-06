В США сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса. Фото и видео
В Вашингтоне в среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили штурм Капитолия – здания Конгресса, который заседал, чтобы подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить результаты выборов. Людям удалось попасть внутрь здания.
Как передает Fox5, полиция пыталась сдерживать толпу. Некоторые граждане спровоцировали столкновения с копами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Сотрудников, работающих в части офисов, пришлось эвакуировать. Заседание Сената вынужденно прервали.
В итоге сторонники Трампа прорвались в здание, пишет NBC News на странице в Twitter.
Протестующие против результатов выборов окружили зал Сената.
После того, как американцы прорвались в Капитолий, Трамп на странице в Twitter попросил людей сохранять мир. Он написал, что полицейских нужно поддержать, ведь они "действительно на нашей стороне".
Напомним, 6 января на выступлении перед сторонниками Трамп потребовал от вице-президента Майка Пенса попытаться остановить утверждение голосов. Президент в очередной раз заявил, что не признает победу оппонента Джо Байдена.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее коллегия выборщиков США утвердила победу Байдена на выборах главы государства. Он получил 306 голосов при необходимых для победы 270 голосах. Трамп набрал 232.