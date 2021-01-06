У США прихильники Трампа прорвалися в будівлю Конгресу. Фото та відео
У Вашингтоні в середу, 6 січня, прихильники чинного президента США Дональда Трампа влаштували штурм Капітолію – будівлі Конгресу, який засідав, щоб підрахувати голоси вибірників й остаточно затвердити результати виборів. Людям вдалося потрапити всередину будівлі, де проти них застосували силу.
Як передає Fox5, поліція намагалася стримувати натовп. Деякі громадяни спровокували зіткнення з копами (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Співробітників, що працювали в частині офісів, довелося евакуювати. Засідання Сенату вимушено перервали.
Як наслідок, прихильники Трампа прорвалися в будівлю, пише NBC News на сторінці в Twitter.
Протестувальники проти результатів виборів оточили зал Сенату.
Після того, як американці прорвалися в Капітолій, Трамп на сторінці у Twitter попросив людей зберігати мир. Він написав, що поліцейських потрібно підтримати, адже вони "дійсно на нашому боці".
Поки громадяни захоплювали все нові й нові кабінети, спікерка нижньої палати США Ненсі Пелосі вимагала від нацгвардії очистити Капітолій. Поліція почала затримувати протестувальників у будівлі Сенату.
Нагадаємо, 6 січня на виступі перед прихильниками Трамп зажадав від віце-президента Майка Пенса спробувати зупинити утвердження голосів. Президент вчергове заявив, що не визнає перемогу опонента Джо Байдена.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колегія вибірників США затвердила перемогу Байдена на виборах глави держави. Він отримав 306 голосів за необхідних для перемоги 270 голосах. Трамп набрав 232.