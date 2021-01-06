У США прихильники Трампа прорвалися в будівлю Конгресу. Фото та відео

У Вашингтоні в середу, 6 січня, прихильники чинного президента США Дональда Трампа влаштували штурм Капітолію – будівлі Конгресу, який засідав, щоб підрахувати голоси вибірників й остаточно затвердити результати виборів. Людям вдалося потрапити всередину будівлі, де проти них застосували силу.

Як передає Fox5, поліція намагалася стримувати натовп. Деякі громадяни спровокували зіткнення з копами (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Протестні акції біля будівлі Конгресу Fox5

Штурм будівлі Fox5

Співробітників, що працювали в частині офісів, довелося евакуювати. Засідання Сенату вимушено перервали.

Як наслідок, прихильники Трампа прорвалися в будівлю, пише NBC News на сторінці в Twitter.

Люди всередині Капітолію Скрин відео

Протестувальники проти результатів виборів оточили зал Сенату.

Люди заходять у будівлю Скриншот

Після того, як американці прорвалися в Капітолій, Трамп на сторінці у Twitter попросив людей зберігати мир. Він написав, що поліцейських потрібно підтримати, адже вони "дійсно на нашому боці".

Скриншот

Поки громадяни захоплювали все нові й нові кабінети, спікерка нижньої палати США Ненсі Пелосі вимагала від нацгвардії очистити Капітолій. Поліція почала затримувати протестувальників у будівлі Сенату.

Ненсі Пелосі USA TODAY

Затримання прихильників Трампа USA TODAY

Нагадаємо, 6 січня на виступі перед прихильниками Трамп зажадав від віце-президента Майка Пенса спробувати зупинити утвердження голосів. Президент вчергове заявив, що не визнає перемогу опонента Джо Байдена.

Акція під Капітолієм 6 січня NBC News

Копи намагалися стримати людей NBC News

Зіткнення з поліцією NBC News

Копи застосували газові балончики NBC News

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колегія вибірників США затвердила перемогу Байдена на виборах глави держави. Він отримав 306 голосів за необхідних для перемоги 270 голосах. Трамп набрав 232.