В США ставят под сомнение версию об израильском ударе по больнице в Газе: данные разведки указывают на 'Исламский джихад'

США собрали разведывательные данные, указывающие на то, что взрыв на территории больницы Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября был вызван боевиками группировки "Палестинский исламский джихад". Эти данные подтверждают заявления Израиля о том, что он не несет ответственности за этот взрыв.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц. Данные также указывают на то, что величина ущерба противоречит заявлениям министерства здравоохранения Газы, которое контролирует ХАМАС.

По словам представителей министерства обороны, оценка США частично основывалась на перехватах сообщений и других разведывательных данных.

"Наша текущая оценка, основанная на анализе изображений из воздуха, перехватов и информации из открытых источников, заключается в том, что Израиль не несет ответственности за взрыв в больнице в секторе Газа", – заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Адриен Уотсон.

Видео дня

Она добавила, что США продолжают собирать информацию об этом инциденте.

Издание также отметило, что американские аналитики материалов из открытых источников указывают на то, что небольшой размер открытой территории, где произошел взрыв, в сочетании с незначительными повреждениями от ударной волны не соответствует количеству погибших, заявленному Министерством здравоохранения Палестины.

"В настоящее время большинство доказательств указывает на то, что это была ракета ХАМАС или PIJ, попавшая в этот район", - сказал Блейк Спендли, аналитик разведки из открытых источников.

Спендли сказал, что видео и фотографии, которые он просмотрел, больше соответствуют числу погибших около 50, а не 500, как изначально заявлял ХАМАС.

Как сообщал OBOZ.UA :

Вечером, 17 октября, в секторе Газа ракета попала по больнице Аль-Ахли, в результате чего погибли сотни человек. ХАМАС обвинил в инциденте армию Израиля и призвал мусульман по всему миру выходить на протесты. Израиль же по итогам собственного расследования заявил, что ответственность за удар по больнице несет исламистскую террористическую группировку "Исламский джихад".

ЦАХАЛ официально заявила, что не наносила удары по больнице в Газе. По данным разведки, смертельный взрыв произошел из-за неудачного пуска ракеты террористической организацией "Исламский джихад".

Байден во время двусторонней встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху заявил, что судя по тому, что он видел, взрыв в больнице в секторе Газа "совершила другая сторона", а не Израиль.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!