Байден прибыл с визитом в Израиль

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 18 октября прибыл в Тель-Авив, чтобы продемонстрировать несгибаемую американскую поддержку Израиля в войне с ХАМАС. Он планирует провести переговоры и консультации с местными властями относительно следующих шагов по борьбе с терроризмом.

В дальнейшем в планах американского лидера – встреча с лидерами арабских государств в Иордании. О визите сообщают The Times of Israel и Reuters (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Исаак Герцог встретили американского лидера в аэропорту Бен-Гурион.

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Ранее сообщалось, что Байден отправится в столицу этой страны Амман и встретится с королем Абдаллой II, а также президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси и лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

В то же время СМИ проинформировали, что Иордания отменила запланированную на 18 октября встречу лидеров с президентом США. Причиной стало попадание накануне ракеты по больнице в Газе, в которой Амман обвинил Израиль. Хотя в Тель-Авиве доказали, что удар нанесла террористическая группировка "Исламский джихад", которая поддерживает в войне ХАМАС.

"Я возмущен и глубоко расстроен взрывом в больнице Аль-Ахли-Араб в Газе и ужасной потерей людей. Сразу после того, как услышал эту новость, поговорил с королем Абдаллой II и премьером Израиля Нетаньяху и поручил моей группе нацбезопасности продолжать собирать информацию о том, что именно случилось. США однозначно выступают за защиту жизни гражданского населения во время конфликта, и мы скорбим по пациентам, медицинскому персоналу и другим невиновным убитым или раненым в этой трагедии", – в ответ написал Байден в соцсети X (Twitter).

Накануне в Израиль уже прибыл глава Центрального командования США Майкл "Эрик" Курилла. Он встретился с начальником Генштаба израильских Вооруженных сил генерал-лейтенантом Эрзи Халеви, чтобы "лучше понять потребности страны в обороне и обозначить американскую поддержку", предоставить ей "все необходимое для самообороны" и "не допустить расширения конфликта другими сторонами".

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Как сообщал OBOZ.UA, по данным издания Bloomberg, президент США Джо Байден планирует попросить у Конгресса дополнительное финансирование Украины и Израиля. В частности, речь идет об общем пакете помощи почти на $100 млрд.

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