В США сенатор блокирует важнейшие назначения в Госдепе из-за 'Северного потока-2' – СМИ

В США сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заблокировал несколько ключевых назначений в Госдепартаменте. Таким образом он якобы пытается оказать давление на администрацию Джо Байдена из-за российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает канал NBC News со ссылкой на четыре источника. Круз якобы пользуется своим правом откладывать рассмотрение вопросов, чтобы затянуть назначения. Так он пытается вынудить администрацию президента жестче выступать против газопровода.

По информации источников издания ,из-за решения Круза в подвешенном состоянии находятся 13 кандидатов, утвержденных Комитетом по международным отношениям Сената.

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Они не будут касаться дел, связанных с "Северным потоком-2".

Среди заблокированных – Бретт Холмгрен, который ожидает утверждения в качестве помощника госсекретаря по разведке и Дэниэл Критенбринк, назначен на должность помощника секретаря, который курирует дела Восточной Азии и Тихого океана. Два заместителя министра – одни из самых высокопоставленных должностей в Департаменте – также не утверждены, в том числе один, курирующий права человека и демократию.

Остальные сенаторы, выступающие против российского проекта, как сказано в материале, не поддержали Круза. Глава сенатского Комитета по иностранным делам демократ Роберт Менендес раскритиковал действия республиканца и предположил, что они могут быть связаны с его президентскими амбициями.

Ранее в Палате представителей США предложили запретить администрации Джо Байдена снимать санкции под предлогом национального интереса. Именно его использовали для снятия ограничительных мер с российского проекта газопровода "Северный поток-2". С инициативой внесения поправки выступила сопредседатель группы поддержки Украины в нижней палате Конгресса Соединенных Штатов Марси Каптур.

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