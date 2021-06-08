Госсекретарь США назвал 'свершившимся фактом' завершение 'Северного потока-2'

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал завершение строительства газопровода "Северный поток-2" "свершившимся фактом". Он заявил, что в настоящее время американское правительство работает с Германией, чтобы ограничить степень зависимости энергетической системы Европы от РФ.

Об этом сообщает Bloomberg. Блинкен сказал, что введение санкций в отношении главного исполнительного директора компании проекта привело бы к ухудшению американо-немецких отношений.

По его словам, ФРГ "села за стол переговоров", чтобы помешать президенту России Владимиру Путину использовать трубопровод для угрозы энергетической безопасности Европы.

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан объявил, что Байден разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 июня и пригласил его посетить Белый дом в июле. Байден заверил во время звонка, что на его встрече с Путиным "он будет твердо отстаивать суверенитет, территориальную целостность и устремления Украины".

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Напомним, в Германии и США обсуждают возможные компенсации Украине в связи с вероятными финансовыми потерями из-за транзита газа из России в Европу по "Северному потоку-2". О какой сумме идет речь, пока не сообщается.

Заявление о возможных выплатах Украине сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Он отметил, что сейчас идут активные переговоры с Германией об интересах Украины.

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