В Германии заявили, что хотят сохранить транзит газа через Украину после запуска 'Северного потока-2'

Правительство Германии работает над тем, чтобы Украина осталась транзитером газа после запуска "Северного потока-2". Берлин не хочет, чтобы из-за российского трубопровода украинцы остались без доходов в госбюджет.

Об этом рассказал министр иностранных дел Германии Гайко Маас во время визита в Польшу. Чтобы и в дальнейшем сохранить транзит, Берлин ведет переговоры как с Украины, так и с США, заверил глава МИД Германии.

Маас напомнил, что именно Германия была посредником между Украиной и Россией при заключении договора на транзит в Европу.

"Тем самым в ближайшие годы альтернативный транзит газа через Украину обеспечен. Для нас важно позаботиться о том, чтобы Украина не потеряла доходы, ведь речь идет о сохранении транзитных пошлин", – сказал он.

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Маас добавил, что Германия обсуждает сохранение транзита с Соединенными Штатами и с Киевом.

"Об этом мы не только говорим с США, но и обсуждаем это с Украиной", — отметил министр.

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