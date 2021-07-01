В Германии заявили, что хотят сохранить транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2"
Правительство Германии работает над тем, чтобы Украина осталась транзитером газа после запуска "Северного потока-2". Берлин не хочет, чтобы из-за российского трубопровода украинцы остались без доходов в госбюджет.
Об этом рассказал министр иностранных дел Германии Гайко Маас во время визита в Польшу. Чтобы и в дальнейшем сохранить транзит, Берлин ведет переговоры как с Украины, так и с США, заверил глава МИД Германии.
Маас напомнил, что именно Германия была посредником между Украиной и Россией при заключении договора на транзит в Европу.
"Тем самым в ближайшие годы альтернативный транзит газа через Украину обеспечен. Для нас важно позаботиться о том, чтобы Украина не потеряла доходы, ведь речь идет о сохранении транзитных пошлин", – сказал он.
Маас добавил, что Германия обсуждает сохранение транзита с Соединенными Штатами и с Киевом.
"Об этом мы не только говорим с США, но и обсуждаем это с Украиной", — отметил министр.
Как сообщал OBOZREVATEL :
США и Германия хотят предложить Украине компенсацию за транзитные сборы, которые будут потеряны из-за того, что трубопровод "Северный поток-2" будет пролегать в обход территории нашей страны.
Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что Штаты и Германия договорятся между собой по вопросу "Северного потока-2" уже в ближайшие недели. Американское правительство не хочет, чтобы энергетика Европы зависела от РФ.
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что техническое завершение строительства "Северного потока-2" еще не означает, что газопровод заработает. Он отметил, что даже получение оператором проекта сертификации в качестве независимого оператора не означает, что трубопровод начнет работу.