В аэропорту южнокорейского Пусана вспыхнул самолет с 169 пассажирами на борту: все подробности инцидента. Фото и видео

В международном аэропорту Кимхэ в южнокорейском Пусане 28 января произошло чрезвычайное происшествие. Пассажирский самолет Air Busan, следовавший в Гонконг, вспыхнул перед взлетом.

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Об этом сообщает Yonhap News. Пожар начался около 22:26 по местному времени в хвостовой части самолета, который уже был готов к вылету.

Пламя быстро распространилось в сторону фюзеляжа, что заставило экипаж и пассажиров экстренно эвакуироваться. Всего на борту самолета находились 169 пассажиров и 7 членов экипажа, которые успешно покинули самолет с помощью аварийных трапов.

На месте работали пожарные службы, оперативно прибывшие в 22:34. Сначала сообщалось, что никто не пострадал, но впоследствии выяснилось, что три человека получили серьезные травмы во время эвакуации. Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Пожарные службы подозревают, что вспышка произошла именно в хвостовой части самолета, а затем распространилась на фюзеляж. Расследование причин пожара продолжается.

Напомним, что самолет авиакомпании Jeju Air разбился 29 декабря 2024 года при посадке в международном аэропорту "Муан" одноименного округа в провинции Южная Чолла. После падения он загорелся. Тогда погибли все 179 пассажиров, выжили всего два пилота. Следователи, выясняющие причины самой масштабной авиакатастрофы гражданской авиации в Южной Корее, предполагают столкновение авиалайнера с птицами и поломку шасси.

Как сообщал OBOZ.UA, власти Южной Кореи инициировали спецпроверку 101 самолета Boeing 737-800 – всех, эксплуатируемых в стране. Это произошло после трагедии в Муане и еще одного инцидента с таким самолетом, который работал на другом рейсе в тот день: у него была проблема с шасси, обошлось без пострадавших.

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