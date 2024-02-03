В США с почестями встретили тела погибших в Иордании американских военных: Байден прибыл лично. Фото

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден встретили тела трех американских военных, убитых в Иордании на этой неделе во время удара беспилотника по военной базе США. На церемонии, проходившей на авиабазе Дувр в штате Делавер, также присутствовал министр обороны Ллойд Остин и генерал Чарльз Браун - глава Объединенного комитета начальников штабов США.

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Все трое погибших родом из штата Джорджия – сержант Уильям Риверс, специалист (военное звание) Кеннеди Сандерс и специалист Бреонна Моффетт. В ходе атаки пострадали еще 30 военнослужащих.

"Они рискнули всем, и мы никогда не забудем жертвы и служения нашей стране, как и десятки раненых военнослужащих, и сейчас восстанавливаются", – сказал президент Байден в четверг во время Национального молитвенного завтрака на Капитолийском холме.

"Достойная перевозка" - англ. Dignified Transfer – обязательная церемония, которая проходит для всех американских военнослужащих, погибших во время службы за границей. Во время мероприятия военные из подразделения, в котором служили погибшие, сносят с борта самолета гроб, окутанный в американский флаг. Затем тела доставляют в морг, где их готовят к проводу в последний путь.

Как сообщал OBOZ.UA, беспилотники атаковали форпост американских вооруженных сил в Иордании. Тогда трое солдат погибли.

В Соединенных Штатах установили, кто стоит за нападением на американскую военную базу в Иордании, в результате которого погибли военнослужащие США. По данным американской разведки, к этой атаке причастна группировка "Исламское сопротивление в Ираке".

Как пишут СМИ в США, американские военные могут уже в эти выходные (3-4 февраля) начать многоуровневую операцию против иранского контингента и объектов на территории Ирака и Сирии. Удары будут ответом на гибель троих военнослужащих США и ранение еще около 40 на военной базе в Иордании.

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