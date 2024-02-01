США установили, кто стоит за нападением на военную базу в Иордании, и Байден уже определился с ответом – Белый дом

В Соединенных Штатах установили, кто стоит за нападением на американскую военную базу в Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих США, а еще около 40 были ранены. По данным американской разведки, к этой атаке причастна группировка "Исламское сопротивление в Ираке".

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Это коалиция вооруженных формирований, поддерживаемых Ираном. Соответствующее заявление 31 января сделал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает The Times of Israel.

Он сообщил, что президент США Джо Байден уже определился с характером ответа Штатов на эту атаку, но публично глава государства не обнародовал детальные планы или сроки.

Представитель Белого дома подтвердил, что США ответят "во время и способом, которые мы выберем, по нашему расписанию".

"То, что вы ничего не видели за последние 48 часов, не значит, что вы ничего не увидите. Первое, что увидите, не будет последним", – заверил он.

Ранее мы писали о том, что есть несколько вариантов ответа от США на атаку на американскую базу в Иордании.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Беспилотники атаковали форпост американских вооруженных сил в Иордании. Тогда трое солдат погибли. Президент США убежден, что атаку осуществили поддерживаемые Ираном радикальные группы боевиков, действующие в Сирии и Ираке.

– В министерстве иностранных дел Ирана отрицают, что страна стоит за нападением на базу США в Иордании. Официальный представитель МИД заявил, что группы сопротивления в регионе Западной Азии якобы не подчиняются приказам Исламской Республики в своих решениях и действиях.

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