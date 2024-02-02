США в выходные ударят по иранским объектам в Ираке и Сирии – WSJ

Американские военные могут уже в эти выходные (3-4 февраля) начать многоуровневую операцию против иранского контингента и объектов на территории Ирака и Сирии. Удары будут ответом на гибель трех военнослужащих США и ранение еще около 40 на военной базе в Иордании.

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Об этом заявило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В то же время, по данным журналистов, ни Вашингтон, ни Тегеран не стремятся к прямой военной конфронтации.

В WSJ есть информация, что ответ США будет многоуровневым, с военными действиями и "другими шагами". Он будет включать не только атаки по "многочисленным целям", но и меры, которые дадут Ирану понять, что Штаты не хотят эскалации.

Целью собеседники назвали уменьшение количества нападений на всем Ближнем Востоке, пока идут переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Тегеран в свою очередь не признает ответственность за атаку беспилотника по американской военной базе в Иордании. Власти Ирана угрожают ответными мерами, если США атакуют иранскую территорию или контингент.

Ранее в CBS сообщали, что точечные удары по иранским объектам будут проведены в течение нескольких дней.

Как писал OBOZ.UA:

– 28 января стало известно, что в результате удара БПЛА по базе Соединенных Штатов Tower 22 в Иордании погибли трое американских военнослужащих, еще десятки пострадали. Это первый случай, когда военные США погибли от вражеского огня на Ближнем Востоке с начала войны в Газе.

– Аналитики говорят, что смертельный исход инцидента усилил давление на президента США Джо Байдена в вопросе реакции на нападение.

– По данным американской разведки, к атаке причастна поддерживаемая Ираном группировка "Исламское сопротивление в Ираке". В Белом доме заявили, что США ответят "во время и способом, который мы выберем по своему усмотрению".

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