У США відбулася перестрілка на узбережжі океану: є загиблі
У місті Вірджинія-Біч у США відбулася стрілянина, внаслідок якої загинуло двоє людей. Ще вісім людей отримали поранення, серед них правоохоронець.
Про це повідомили в Daily Mail. Зазначається, що подія сталася ввечері 26 березня.
"У нас дуже хаотичний інцидент, дуже хаотична ніч на пляжі. Багато місць злочинів", – повідомили в поліції.
Зазначається, що перестрілка відбулася щонайменше у трьох різних місцях поблизу океану. Внаслідок неправомірних дій було поранено 8 людей. Загинуло двоє людей, одного з яких застрелила поліція. Поранення отримав і поліцейський, якого збив автомобіль.
Наразі правоохоронці з'ясовують обставини події, опитують свідків.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Подільському районі Києва невідомі влаштували стрілянину, внаслідок якої одна людина отримала вогнепальні поранення в голову.
у Дарницькому районі Києва з різницею в годину сталося два розбійних напади, під час яких постраждали жінки. В обох випадках злочинець використовував газовий балончик.