В США пригрозили Беларуси ответом за помощь России с вторжением в Украину

Соединенные Штаты Америки решительно настроены нанести ответ Республике Беларусь, если та будет помогать России с вторжением в Украину. О планах провести совместные учения на украинской границе ранее говорил самопровозглашенный лидер страны Александр Лукашенко.

С предупреждением режиму выступил официальный представитель американского Государственного департамента Нед Прайс. Его слова процитировало агентство AFP.

"Мы дали понять Беларуси: если она позволит использовать себя для нападения на Украину, то столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров", – объяснил он.

Прайс подчеркнул, что в случае, если вероятное вторжение будет происходить с территории Беларуси, где уже дислоцируются российские войска, НАТО вполне сможет пересмотреть свою военную позицию. В частности, в государствах, которые граничат с республикой.

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Отметим, что такому предупреждению предшествовали высказывания Лукашенко. Ранее он заявил, что его страна и РФ "давно объявили" о намерениях провести совместные учения на границе с Украиной.

Самопровозглашенный белорусский лидер пригрозил отправить "целый контингент" своей армии, потому что украинцы якобы "начали стягивать туда войска".

Напомним: выступая на брифинге 25 января, Прайс также предупредил, что экономику России в случае полномасштабной агрессии против Украины ожидают значительно более серьезные последствия, чем недавнее рекордное падение рубля.

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