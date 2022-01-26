В США пригрозили Беларуси ответом за помощь России с вторжением в Украину
Соединенные Штаты Америки решительно настроены нанести ответ Республике Беларусь, если та будет помогать России с вторжением в Украину. О планах провести совместные учения на украинской границе ранее говорил самопровозглашенный лидер страны Александр Лукашенко.
С предупреждением режиму выступил официальный представитель американского Государственного департамента Нед Прайс. Его слова процитировало агентство AFP.
"Мы дали понять Беларуси: если она позволит использовать себя для нападения на Украину, то столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров", – объяснил он.
Прайс подчеркнул, что в случае, если вероятное вторжение будет происходить с территории Беларуси, где уже дислоцируются российские войска, НАТО вполне сможет пересмотреть свою военную позицию. В частности, в государствах, которые граничат с республикой.
Отметим, что такому предупреждению предшествовали высказывания Лукашенко. Ранее он заявил, что его страна и РФ "давно объявили" о намерениях провести совместные учения на границе с Украиной.
Самопровозглашенный белорусский лидер пригрозил отправить "целый контингент" своей армии, потому что украинцы якобы "начали стягивать туда войска".
Напомним: выступая на брифинге 25 января, Прайс также предупредил, что экономику России в случае полномасштабной агрессии против Украины ожидают значительно более серьезные последствия, чем недавнее рекордное падение рубля.
Как сообщал OBOZREVATEL:
непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял о возможной войне НАТО и России якобы из-за его республики. Он предупредил, что конфликт, вероятно, будет ядерным.
Госдеп США выразил обеспокоенность по поводу вероятности того, что Россия может разместить на территории Беларуси свое ядерное вооружение. Не исключали, что режим Лукашенко может инициировать в этих целях общенациональный референдум.