Нынешнее падение рубля – ничто: в Госдепе предупредили РФ о более серьезных потерях для экономики

В Государственном департаменте США заявили о гораздо более серьезных последствиях для российской экономики, чем недавнее рекордное падение рубля. Это произойдет в случае полномасштабного вторжения России.

С таким заявлением 25 января выступил представитель Госдепа Нед Прайс. Его брифинг транслировался на странице ведомства в Twitter.

"То, что мы видим сейчас, – ничто по сравнению с тем, какое падение ждет на российскую экономику, если страна вторгнется в Украину", – сказал Прайс, комментируя ситуацию на российском фондовом рынке 24 января.

Он заверил, что Вашингтон сделает все возможное для сдерживания России от дальнейшей агрессии.

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Напомним, что на фоне заявлений об усилении присутствия сил НАТО в Восточной Европе российский рубль упал до рекордной с ноября 2020 года отметки – 79 за доллар. В связи с этим Центральный банк России приостановил покупку валюты.

Как сообщал OBOZREVATEL президент США Джо Байден не исключил, что введет санкции против президента РФ Владимира Путина.

В то же время он сказал, что США и НАТО не будут направлять свои войска в Украину, если Россия вторгнется, однако их направят в другие европейские страны.