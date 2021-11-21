Лукашенко заговорил о ядерной войне НАТО и России из-за Беларуси

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко выразил убеждение, что в случае развязывания Западом вооруженного конфликта на территории его страны, в него будут втянуты НАТО и Россия. Причем эта война, вероятно, будет ядерной.

Об этом он заявил в интервью ВВС, часть которого опубликовано белорусское государственное агентство "БелТА". Отмечается, что полную версию беседы британский телеканал обнародует на следующей неделе (чтобы посмотреть видео анонса, доскролльте новость до конца).

На фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе и признаний Лукашенко в том, что он не препятствовал попыткам беженцев прорваться в ЕС, политик обвинил Запад в попытках навязать "новую войнушку". При этом напомнил, мол, тот еще "не рассчитался даже за потери", которые белорусский народ понес во время Второй мировой войны.

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"Вы же понимаете, если развяжут войну здесь, в Беларуси, будет втянуто НАТО и будет втянута Россия. Это – ядерная война", – предупредил самопровозглашенный белорусский лидер.

Он заверил, якобы Беларусь всегда старалась жить мирно с соседними странами. В этом контексте упомянул проведение "нормандского" саммита и встречи Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске.

"Я что, организовывал с поляками, латышами, литовцами, с украинцами какие-то драки на границе? Никогда. Вот здесь (во Дворце Независимости) саммит "нормандской четверки" по Украине проводился, и здесь прекращена была война… Мы сделали все", – выразил убеждение Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 ноября мигранты после нескольких попыток попасть на территорию Польши из Беларуси покинули свои стихийные лагеря возле КПП "Кузница-Брузги".

Нелегитимный президент Александр Лукашенко не возразил, что белорусские силовики могли помогали мигрантам попасть в страны Европейского Союза. В то же время он уверяет, что не приглашал их в свою страну.