В США полицейские забили насмерть 29-летнего мужчину: вспыхнули протесты

В городе Мемфис штата Теннесси США полицейские до смерти забили 29-летнего темнокожего Тайра Николса. В результате пятерым офицерам уже предъявлено обвинение в убийстве.

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Об этом сообщило издание The Guardian. Отмечается, что правоохранители остановили мужчину за "неосторожное вождение", хотя позже начальница департамента полиции Мемфиса заявила, что факта нарушения не было.

На кадрах, опубликованных полицией Мемфиса, видно, как офицеры били Николса дубинками, кулаками и ногами, в том числе по голове и лицу. Лежа на асфальте, Николс звал маму. Один из офицеров дважды ударил молодого человека по голове, когда тот уже был в наручниках и не представлял никакой угрозы. Никто из офицеров не попытался помочь задержанному.

Как пишет издание, Николс был доставлен в больницу лишь через полчаса после избиения. Через три дня он умер из-за, как показало вскрытие, "обширного кровоизлияния, вызванного сильным избиением".

Пятерых офицеров, причастных к избиению, уволили. Им предъявили обвинение в убийстве и других сопутствующих преступлениях.

После того, как были обнародованы видеозаписи избиения, тысячи американцев вышли на протесты против полицейского насилия. Митинги запланированы в Мемфисе и еще как минимум в семи крупных городах США, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Напомним: в июне 2021 года в США завершился судебный процесс по делу об убийстве полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда. Бывшему полицейскому Дереку Шовину за убийство афроамериканца дали 22 года тюрьмы.

Судья Питер Кахилл заявил, что подсудимый "проявил особую жестокость по отношению к Флойду и злоупотребил своей властью". Перед приговором бывший полицейский взял слово и выразил соболезнования семье Флойда.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– американское движение Black Lives Matter, созданное в 2013 году, после того, как суд оправдал патрульного Джорджа Циммермана, застрелившего темнокожего подростка Трейвона Мартина. выдвинули на получение Нобелевской премии мира 2021 года;

– в 2020 году протесты BLM в США начались на фоне протестов из-за гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая;

– 21 января 2023 года в Атланте, США прошли массовые протесты из-за убийства полицейским активиста Мануэля Эстебана Паеса Терана, которое произошло накануне в среду. Протесты переросли в погромы, в результате чего шесть человек были задержаны полицией.

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