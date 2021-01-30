Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

Американское движение Black Lives Matter выдвинули на получение Нобелевской премии мира 2021 года.

Выдвижение сделал депутат норвежского парламента Петтер Эйде, сообщает The Guardian. По его мнению, BLM добились огромного успеха в повышении осведомленности всего мира о расовой несправедливости.

"Я считаю, что одна из ключевых проблем, с которыми мы сталкиваемся в Америке, но также и в Европе и Азии, – это усиление конфликта, основанного на неравенстве. Black Lives Matter стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью", – отметил политик.

Норвежец добавил, что движение стало частью "общемировой борьбы против расовой дискриминации", которое заставило подключиться к ней и другие страны.

Black Lives Matter было создано в 2013 году Алисией Гарза, Патрисс Каллорс и Опал Томети после того, как суд оправдал патрульного Джорджа Циммермана, застрелившего темнокожего подростка Трейвона Мартина.

В 2020 году протесты BLM в США начались на фоне протестов из-за гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Во время задержания полицейский применил удушающий прием, позднее в больнице мужчина скончался. Его гибель привела к массовым уличным протестам по всей стране.

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