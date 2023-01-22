В США протесты из-за убийства экоактивиста окончились погромами. Видео

В субботу вечером, 21 января, в Атланте (штат Джорджия, США) прошли массовые протесты из-за убийства полицейским активиста Мануэля Эстебана Паеса Терана, которое произошло накануне в среду. Протесты переросли в погромы, в результате чего шесть человек были задержаны полицией.

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Об этом сообщает американское издание CNN. Также сетью распространяются видео на которых видно, как в центре города пылает полицейский автомобиль, а в зданиях разбиты окна (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Протестующие прошли мирным маршем в субботу вечером по центральной улице Атланты, но позже группа в толпе начала совершать противоправные действия, в том числе разбивать окна и нападать на полицейские авто. Три предприятия получили повреждения окон", – цитирует издание начальника полиции Атланты Дарина Ширбаума.

По его словам, полиция арестовала шесть человек и продолжает проверку, были ли другие причастные к незаконной деятельности.

"Некоторые из арестованных в субботу уже были вовлечены в другую преступную деятельность и препятствование строительству учебного центра общественной безопасности", – сказал Ширбаум.

Мэр Атланты Андре Диккенс во время пресс-конференции заявил, что власти найдут, арестуют и привлекут к ответственности каждого, кто будет "продолжать подобное преступное поведение". По его словам, многие арестованные даже не живут в Атланте или штате Джорджия, а у некоторых нашли взрывчатку.

В свою очередь губернатор штата Джорджия Брайан Кэмп также написал в Twitter, что "насилие и незаконное уничтожение собственности не являются актами протеста, а являются преступлениями, которые в Джорджии не будут терпеть".

CNN пишет, что протесты стали ответом на запланированное строительство учебного центра для правоохранительных органов площадью 85 акров и стоимостью 90 миллионов долларов США, который оппоненты назвали "Город полицейских", и начались лишь спустя несколько дней после убийства полицейским 26-летнего активиста вблизи учебного центра.

Стрельба, во время которой полицейский застрелил активиста, произошла утром 18 января, во время, как утверждают местные власти, "расчистки людей с места будущего объекта". Противники центра расположились лагерем в этом районе, пытаясь остановить строительство.

Бюро расследований Джорджии сообщило, что правоохранители заметили в лесу в палатке человека, которому дали устные команды покинуть место будущего строительства, но он якобы не подчинился и застрелил патрульного солдата штата Джорджия. Офицеры открыли ответный огонь и смертельно ранили человека. Пистолет, изъятый у него, совпадал со пулей, езвлеченной из раненого солдата. Убитый активист был идентифицирован как Мануэль Эстебан Паэс Теран, известный как Тортугита.

В то же время протестующие отрицают утверждение правоохранительных органов и заявляют, что Теран был "защитником леса", боровшимся с экологическим расизмом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 2020 году гибель афроамериканца Джорджа Флойда во время жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота) спровоцировала массовые беспорядки в ряде крупных городов США, длившихся не один день.

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