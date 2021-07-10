В Соединенных Штатах Америки отказались предоставить военную помощь Гаити, где накануне был убит президент Жовенель Моиз. Ранее в Госдепе подтвердили, что такой запрос был получен.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации США. По его словам, пока "нет планов по оказанию военной помощи".

Отметим, в правительстве Гаити хотели, чтобы американские военные защитили ключевые объекты инфраструктуры. Они также просили, чтобы представители США помогли с расследованием убийства Моиза.

Также стало известно, что власти Гаити обратились с похожим письмом с просьбой о помощи и к Совету Безопасности ООН, чтобы обеспечить проведение запланированных на 26 сентября президентских выборов и выборов в законодательные органы. На данный момент в ООН рассматривают этот вопрос.

Видео дня

Глава страны был застрелен в ночь на 7 июля в собственной резиденции – дворце в Порт-о-Пренсе. Также ранения получила его супруга.

После этого временным исполняющим обязанности президента был назначен глава правительства Клод Жозеф.

Вероятно, толчком к совершению преступления стали тотальный голод и очень тяжелое экономическое положение в стране. Все подробности – по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: